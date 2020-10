Ce fac 10 ani la Hollywood dintr-o vedetă. Cum arăta Ariana Grande înainte să fie celebră și bogată

Albumul de debut al cântăreței născute în Florida, ''Yours Truly'', a fost lansat în 2013. Ariana Grande și-a găsit inspirația din muzica unor artiști renumiți, ca Whitney Houston, Mariah Carey. Christina Aguilera și Amy Winehouse.

Ariana Grande nu a dat niciodată de înțeles că s-ar fi lăsat pe mâna medicilor esteticieni. Zvonurile cum că vedeta ar fi ''umblat'' la buze și la nas au circulat multă vreme și nu cunoaștem încă adevărul.

Un lucru e cert, conturul nasului și al buzelor s-a schimbat vizibil față de anii anteriori. Iar acest lucru s-ar datora injecțiilor cu acid hialuronic și rinoplastiei.

La un moment dat, prințesa muzicii pop a intrat în polemici cu un fan pe rețeaua de socializare Twitter. Artista și-a apărat frumusețea lăsată de la mama natură, negând orice fel de intervenție.

hayyy this my birth nose what tf did i log onto today lemme have a cute nose 🥺 damn