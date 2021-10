Ce face Gabriela Cristea de când toată familia ei este infectată cu Covid-19.Prezentatoarea TV a dezvăluit prin ce trece cu fetele

Soția lui Tavi Clonda este acum acasă, izolată și primește tratament pentru a se vindeca cât mai curând. Gabriela Cristea s-a infectat cu coronavirus, dar se află într-o stare bună, cu simptome ușoare, potrivit informațiilor oferite în emisiunea de la Antena Stars.

Gabriela Cristea, Tavi Clonda și fetițele lor sunt în izolare. Cum se simt după ce s-au infectat cu Covid-19

După ce Gabriela Cristea s-a infectat cu coronavirus, Tavi Clonda, soțul său, a luat și el virusul. Din nefericire și fetițele celor doi au contractat Sars-Cov-2, dar se simt bine.

Tavi Clonda vorbește despre simptomele prin care a trecut, după ce a fost testat pozitiv:

“M-a simțit mai rău la început când aveam un pic de febră, 37 cu 4 cu 5.Sunt înfundat, e o stare nasoala, e o stare de gripă, sper să un evolueze”, spune Tavi Clonda.

Fetișele celor doi au trecut prin câteva simtome ale bolii, dar important este că trec cu bine peste această perioadă dificilă.

Citește și: Ce simptome a avut Gabriela Cristea și cum se simte acum, după ce a fost infectată cu Coronavirus. Primele declarații

“Fetele sunt ok. Ele nu au trecut prin etape din astea destul de dificile, bine, nici noi n-am fost. Au avut o tuse și Victoria la fel a avut probleme cu gâtul”, soune Gabriela Cristea.

“Important e că se joacă, sunt active, răstoarnă casa. Am fost și suntem panicați și acum, dar e doar psihologic. Din câte știm copiii fac forme ușoare”, mai spune Tavi Clonda.

Gabriela crede că toată familia ei a fost afectată în același timp, însă simptomele s-au manifestat treptat.

Citește și: Gabriela Cristea are coronavirus (Covid-19). Cum se simte și cine o va înlocui la Mireasa - Capriciile iubirii

“Eu cred că noi am avut cu toții de la început, oricum de aia ne-am și izolat. Oricum, de când eu am fost diagnosticată, ne-am închis cu toții în casă, n-am mai ieșit. Pe fete nu le-am mai dus la grădiniță”, povestește Gabriela Cristea pentru Antena Stars.

Cel mai greu pentru Gabriela Cristea a fost atunci când fetița sa Victoria a venit la ușa dormitorului și a început să bată pentru că nu înțelegea de ce mama sa nu iese din cameră, chiar dacă Tavi Clonda a încercat să-i explice.

"Eu am rămas fără gust, fără miros, Tavi încă are, dar eu, nu vreți să știți, nu miros nimic! Am făcut ciorbă cu leuștean, el zicea că miroase în toată casa a ciorbă, mie nu-mi mirosea nimic. Am făcut cartofi prăjiți cu usturoi, nu mirose nimic", povestește Gabriela Cristea.

Paula Chirilă o va înlocui pe Gabriela Cristea la Mireasa, Capriciile iubirii

În această situație, echipa emisiunii Mireasa, Capriciile iubirii a fost nevoită să ia o decizie de ultim moment și să aleagă un alt prezentator TV pentru show-ul matrimonial.

Astfel, un nume răsunător a fost ales pentru scaunul Gabrielei Cristea. Paula Chirilă va fi prezentatoarea Mireasa, Capriciile iubirii pentru perioada în care Gabriela Cristea este în izolare.

De luni până vineri, de la ora 19.30, la Antena Stars aftershow-ul Mireasa - Capriciile iubirii prezintă un conţinut unic în care sunt dezbătute cele mai fiebinți subiecte de la Mireasa, alături de toți cei implicați, indiferent dacă aceștia sunt sau nu în casă.

Citește și: Mireasa 2021, sezon 4. Carmen și Ion au avut ocazia să vorbească. Ce decizie a luat concurenta în privința lui

În lupta pentru dragostea adevărată și pe drumul către un ”au trăit fericiți până la adânci bătrâneți”, Mireasa - Capriciile iubirii încearcă să îi ajute pe concurenții din casă să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu, o ambiție.

Așadar, în fiecare zi de luni până vineri, de la 19.30, cei de acasă pot regăsi în platoul Mireasa - Capriciile iubirii atât concurenții din casă, cât și rudele acestora, dar și prieteni sau chiar fani ai emisiunii.

Sezoanele 1, 2 și 3 din Asia Express sunt acum exclusiv pe AntenaPLAY. Vezi și episoadele full din noul sezon Asia Express