Ce face Mihai Petre, în fiecare zi, pentru fiicele sale: „Este scopul meu”. Cum este viața de familie după Asia Express

Mihai Petre și Elwira au câștigat sezonul patru de la Asia Express 2021, câștigând marele premiu în valoare de 30.000 de euro. Ei au trecut prin probe de foc, pe Drumul Împăraților, însă le-au făcut față cu brio. Le-au dus dorul fetelor de acasă, iar când s-au reîntors, au avut parte de o primire iubitoare.

Cum e Mihai Petre în rolul de tată. Ce s-a întâmplat după emisiunea Asia Express

Mihai Petre și Elwira sunt câștigătorii sezonului patru de la Asia Express, obținând marele premiu. Faptul că sunt un cuplu unit, asta s-a văzut pe parcursul călătoriei. Într-un interviu acordat pentru Ego, Mihai Petre nu exclude ideea de a mai avea proiecte profesionale împreună.

„Plecând nu știu dacă prea curând, dar sper să existe proiecte pentru noi pentru că ne simțim foarte bine împreună. Credem puternic în forța cuplului și cred că acesta este un subiect care ar trebui să fie din ce în ce mai prezent. În general, este o energie aparte și o forță aparte a cuplului care de cele mai multe ori duce la lucruri bune. Deci, sper ca, în curând, să facem din nou un proiect împreună”, a povestit el.

Mihai Petre este, cu adevărat, un părinte împlinit și, dacă ar fi să le implice într-un astfel de show important, preferă să le lase pe Catinca și pe Ariana să-și trăiască copilăria.

„Asta s-ar putea să fie dificil pentru că preferăm să le lăsăm să se joace, să se bucure. Vor avea timp de proiecte mai încolo. În Asia, cu copiii, asta da, poate că e o idee pentru producătorii Asia Express. S-ar putea să iasă foarte interesant”, a explicat campionul la dans.

Cum s-a schimbat viața de familie, după Asia Express

Faptul că au câștigat marele premiu de la Asia Express în 2021 se datorează fiicelor cuplului. Ele au fost motivația lor principală, așa cum recunoaște chiar el. Când s-au reîntors, au avut parte de cea mai mare surpriză pentru ei.

„Asta a fost genială pentru că ele au fost motivația noastră principală. De altfel, am plecat acolo cu acordul lor, altfel nu am fi făcut-o. Asta pentru că fetița mea cea mare, Catinca, este mare fan Asia Express, așa cum suntem și noi.

Abia așteptăm să înceapă noul sezon. Nu a știut nimic până în ultimul moment, a văzut finala la televizor și chiar avem un filmuleț interesant cu reacția ei. A fost genială reacția ei. Și când ne-am întors și ne-am reîntâlnit și când am văzut că am câștigat.

Mă bucur că am făcut-o pentru că eu simt că pentru ea era foarte important. O bucurie mai mare, mai rar. Sper că am devenit eroul ei, în sfârșit. Încerc asta în fiecare zi. De fapt, acesta este scopul meu, să fiu eroul fetițelor mele în fiecare zi.

Stăteau înconjurate de amuletele noastre și au început să se joace și ele după. Țin minte că ne luau ghiozdanul, împrumutau ghiozdanul unui prieten și mergeau prin cartier cu ghiozdanele noastre, se jucau de-a Asia Express”, a mai continuat el, pentru sursa citată.

Au trecut prin probe de foc, dar au ajuns învingători. Mihai Petre a recunoscut că, deși a fost greu, nu prea a slăbit pe parcursul călătoriei, fiind obișnuit să depună efort fizic.

„Eu nu prea am slăbit în Asia Express, să știi. Mă mențin constant, probabil și pentru că sunt obișnuit să depun efort fizic zi de zi și la mine un șoc de genul acesta nu se resimte atât de puternic.

Plus că, de fiecare dată când ajungeam la cazare, seara, aveam grijă să sparg frigiderele gazdelor, care erau foarte darnice de obicei. Deci seara mâncam pentru vreo două zile dacă prindeam vreo gazdă generoasă, deci nu am slăbit prea mult, poate vreun kilogram, maximum două. Da, da, la fel. (n.r. și soția lui). Noi nu am slăbit enorm în Asia Express”, a precizat Mihai Petre.

Mihai Petre, primele declarații după ce au câștigat Asia Express

„Simțeam că îmi explodează inima, nu îmi venea să cred. Mă bucur atât de tare pentru că în momentul ăsta o să-mi văd fetele cum sar de fericire”, a spus Elwira Petre.

„Ele au fost motivația noastră! Ele m-au ajutat să rezist aici”, a completat-o Mihai Petre.

