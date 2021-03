Mirela Vaida, asistată de psiholog în direct, după ce a fost atacată de o femeie în platoul Acces Direct

Din cauza șocului trăit, psihologul Ioana Tănase a intrat pentru a o sprijini pe prezentatoarea TV afectată de situația gravă care a avut loc: "Vă îmbrățișez. Știu că tu ești o femeie puternică, dar sigur că în momentele astea nu poți gestiona, chiar așa, pur și simplu să te trezești. Eu zic că trebuie luat, într-adevăr, în serios, dar cu detașare pentru că, uite, ce a fost greu a trecut. Ești încă sub imperiul temerii pentru propria viață. Zic să respiri cât poți de mult, sunt și eu foarte emoționată, pentru că pur și simplu a am deschis televizorul și am văzut ce am văzut", spune doamna psiholog.

Deși vorbește cu psihologul, Mirela nu îți poate stăpâni lacrimile, încearcă să bea o gură de apă pentru a se calma, dar frica a acaparat-o total.

"Credă că oricare om care s-ar fi trezit cu așa ceva, fix aceleași emoții le-ar avea. Acum mă urc în mașină și vin!", mai adaugă psihologul Ioana Tănase.

Mirela Vaida a fost atacată în direct

Clipe grele pentru una dintre cele mai iubite prezentatoare TV din România. Mirela Vaida a avut parte de un eveniment total neașteaptat.

În timpul emisiunii din această seară, o femeie complet dezbrăcată a încercat să o atace pe Mirela Vaida chiar în timp ce prezenta subiectele zilei. Aceasta a țipat când a văzut că cineva se îndreaptă spre ea violent și s-a ferit în ultimul moment de pietroiul care a fost aruncat către ea.

"Sunt în stare de șoc. Fac eforturi mari să rămân calmă, deși îmi tremură vocea și n-aș vrea să cedez în direct. Da, am fost atacată fic în momentul când am intrat în platou. După cum vedeți ne-a fost spart platoul. Avea un pietroi destul de mare si de greu care trebuia să fie în capul meu. Nu știm cine este doamna. A intrat pe o ușă lăturalnică", spune Mirela Vaida.

"M-am interesat și colegii mei nu spun să fi avut vreun subiect vreodată legat de această doamnă. Era dezbrăcată complet. Au imobilizat-o colegii mei. Au acoperit-o cu o pătură, cu o prelată, o draperie, nu știu ce au găsit aici. Am chemat poliția și eu am luat un calciu. Mi-au dat colegii mai multe să pot cât de cât să mă calmez pentru că sunt în șoc.", spune Mirela Vaida cu lacrimi în ochi.

Femeia ar fi intrat pe o ușă lăturalnică fără ca cineva să o vadă. Aceasta striga cât putea de tare: "Să-mi dai banii. Sămi dai banii!" și a aruncat pietroiul spre Mirela Vaida. Mirela Vaida nu o cunoaște pe femeia în cauză și nici colegii din platou. Atacatoarea a fost imediat imobilizată de angajații emisiunii, iar poliția a fost sunată imediat pentru a interveni.