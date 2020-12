Ce face Oana Roman în noaptea dintre ani, după despărțirea de Marius Elisei. Vedeta a mers la coafor să se pregătească

„În 2021 mi-am propus să închei cu transformarea mea, să mai slăbesc încă 10 kg și să termin și cu procedurile astfel încât până la finalul anului viitor să ajung acolo unde îmi doresc”, le-a spus Oana Roman urmăritorilor ei de pe Instagram.

Oana Roman a anunțat despărțirea de Marius Elisei

Fiica lui Petre Roman a menționat că ea nu s-a implicat în actele afacerii, iar încrederea i-a fost trădată acum, fiind afectată și profesional după despărțire:

„Nu am avut de ales și merg mai departe pe drumul meu. Atât profesional, cât și personal. Nu a fost decizia mea. Nu a fost dorința mea. Eu am făcut tot ce am putut. Am făcut-o pentru noi, ca familie, dar nu a fost suficient. Am înțeles că nu se poate merge mai departe", a spus Oana Roman într-un Instastory.

Cum s-a desfășurat povestea de dragoste dintre Oana Roman și Marius Elisei

Relația dintre Oana Roman și Marius Elisei a început să fie cunoscută în spatial public în anul 2013, când cârcotașii nu prea credeau că legătura va fi una trainică, din cauza diferenței de vârstă. Marius Elisei este mai tânăr cu 11 ani decât Oana Roman, însă acest fapt nu i-a împiedicat să aibă o frumoasă poveste de dragoste din care să rezulte o păpușă de fată, potrivit Viva.ro.

Cei doi s-au cunoscut la un cabinet de avocatură, unde Oana Roman a recunoscut că a făcut primul pas, cerându-i numărul de telefon celui care avea să-i devină soț.

Oana Roman și Marius Elisei s-au căsătorit în anul 2014.

În anul 2017 Marius Elisei anunța că relația dintre ea și Oana Roman începe să se clatine, așa că au decis să se despartă. Totuși cei doi au reușit să se împace și căsnicia lor a continuat până acum, când anunțul despărțirii a fost făcut de data aceasta de Oana Roman.