Ce facultate a terminat Dana Budeanu. Vedeta a devenit cunoscută datorită unei rubrici de critică vestimentară

Dana Budeanu este cunoscută pentru aparițiile sale nonconformiste, fie că este vorba despre ceea ce spune sau despre felul în care se afișează. De multe ori, replicile sale devin chiar un trend, pe marginea cărora se fac diverse glume. Însă, cea care a lansat celebra serie cu „mafioții și amețitele” a devenit cunoscută, în urmă cu ani buni, datorită unei rubrici de critică vestimentară.

Ce studii are, de fapt, Dana Budeanu. Creatoarea de modă are chiar și un doctorat

Dana Budeanu este fiica lui Adrian Guțilă și a arhitectei Lucreția Guțilă. Bruneta a fost căsătorită, în urmă cu mult timp, cu patronul unui cunoscut tabloid, cu care le are împreună pe cele două fete gemene.

În perioada mariajului, se pare că stilista învăța în Marea Britanie, fiind absolventă de marketing-management la Royal Holloway of London, potrivit fanatik.ro. Ulterior, creatoarea de modă a făcut un master în European Business la London School of Economics. În plus, vedeta are și un doctorat în integrare europeană la University College London.

Ce studiu vrea Dana Budeanu să se facă după ce UE a listat consumul greierilor de casă

Recent, Dana Budeanu a avut comentarii ferme cu privire la o decizie a Uniunii Europene privind introducerea unor noi „alimente de consum" pentru populație și anume, consumul greierilor de casă.

Vedeta a dezvăluit că transformarea greierilor de casă în alimente este un „cretinism” lăudat de progresiștii care vor să ne facă să mâncăm insecte și cai verzi pe pereți, după cum s-a exprimat Dana Budeanu, potrivit Fanatik.

Totodată, vedeta nu crede că oamenii vor începe să mănânce greieri, dar acest lucru va fi făcut de către progresiști, persoane pe care le acuză că nu se spală și vor să stea în frig.

„Mi se pare un cretinism. Ni se dau aşa nişte subiecte de rostogolit, trebuie să fim deschiși. Ăsta este progresismul, știți? Trebuie să fim deschiși acum pentru a mânca insecte şi cai verzi pe pereți.”, a spus Dana Budeanu.

