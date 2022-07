Ce interdicții i-a impus Brigitte Pastramă fiicei sale de 15 ani. Sara nu a intrat la liceul dorit. „Să plătească mama suma”

Sara, fiica lui Brigitte Pastramă este o adevărată adolescentă. Tânăra a împlinit recent 15 ani, iar mama ei i-a organizat o petrecere pe placul ei, în companie pritenilor și a familiei. Cu toate acestea, se pare că Sara nu are doar motive de bucurie. Adolescenta a terminat recent cuclul gimnazial și este dezamăgită de liceul în care a fost repartizată.

La ce liceu a intrat Sara, fiica lui Brighitte Pastramă

Sara, fiica lui Brigitte Pastramă s-a numărat printre elevii care au susținut anul acesta examenul de Evaluare Națională. Deși a luat o notă mare, așa cum a dezvăluit chiar ea, nu a intrat în liceul la care își dorea să învețe.

Adolescenta este extrem de dezamăgită că va trebui să se despartă de prietenii ei și acum, alături de întreaga familie, încearcă să găsească o modalitate prin care să rezolve situația.

Într-un interviu oferit chiar de la petrecerea organizată de ziua ei, Sara a dezvăluit că nu va merge la liceul în care a fost repartizată. Aceasta a optat totuși pentru o unitate de învățământ din mediul privat, unde mama ei îi va plăti studiile, până când se va putea transfera acolo unde își dorea inițial să fie acceptată.

„Nu, nu am intrat. Am luat o notă destul de bună și am intrat la un liceu foarte prost. Am intrat la un liceu cu 3 note mai mici decât nota pe care am luat-o eu. Acum o să mă duc la un liceu privat pentru că nu sunt deloc fericită cu liceul la care am intrat. M-am dus zilele acestea de la școala unde am fost și acum trebuie doar să mă duc la școală și să plătească mama suma. Așa mă transfer, mă înscrie”, a declarat Sara pentru ego.ro.

Potrivit aceleiași surse, fiica lui Brigitte are planuri mari de viitor. Tânăra plănuiește să studieze la Facultatea de Drept și să devină notar. „Vreau să dau la Facultatea de Drept, să mă fac notar. Dar nu știu acum cum o să meargă. O să încerc. Nu prea aș vrea să plec din țară, dar, între timp, poate o să mă mai răzgândesc. Nu știu sigur”, a mai spus Sara.

Ce reguli i-a impus Brigitte Pastramă fiicei sale

În cadrul aceluiași interviu, adolescenta a mai dezvăluit că mama ei nu este deloc permisivă. Din contră” Brigitte i-a impus o mulțime de reguli stricte fiicei ei pentru a se asigura că nu poate păți nimic rău.

Fosta soție a lui Ilie Năstase nu îi permite fiicei sale să stea până târziu afară sau să nu își petreacă noaptea acasă.

„Nu mă lasă să fac foarte multe. Să ies afară seara, mă lasă să ies afară până la 22.00-23.00 maximum. Nu prea mă lasă să dorm la prietenele mele acasă, abia m-a lăsat ieri, de ziua mea. Cam atâta nu mă lasă. Nu mă lasă să plec altundeva, în alt oraș, fără să fie și ea cu mine”, a mai mărturisit fiica vedetei.

