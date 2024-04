Ce legătură este între Anamaria Prodan și Gabriela Lucuțar. Impresara și Regina Întunericului se cunosc de mulți ani

Anamaria Prodan și Gabriela Lucuțar sunt prietene foarte bune de mulți ani, iar impresara chiar a intrat în afaceri cu Regina Întunericului.

Gabriela Lucuțar are o afacere profitabilă în domeniul serviciilor funerare iar Anamaria Prodan s-a asociat cu prietenea ei în această afacere, iar împreună au cumpărat cel mai scump dric din România, cheltuind 100.000 de euro pentru automobilul mortuar.

Fiind foarte bună prietenă cu Gabriela Lucuțar, Anamaria Prodan a trecut peste teama de tradițiile care au legătură cu moartea și a început să aprecieze domeniul din care Regina Întunericului a făcut o afacere extrem de profitabilă. Inspirată de Gabriela Lucuțar, Anamaria Prodan a mărturisit că este de părere că înmormântarea este „o petrecere” la fel de importantă ca nunta și botezul. Cele două și-au ales și modelul de sicriu.

Anamaria Prodan și Gabriela Lucuțar sunt atât de bune prietene încât se consideră surori. Regina Întunericului i-a fost alături Anamariei Prodan în momentele dificile din viața sa, fiind cea care a organizat înmormântarea Ionelei Prodan. Tot Gabriela Lucuțar este cea care organizează parstasele pentru regretata cântăreață de muzică populară.

De-a lungul timpului, Anamaria Prodan și Gabriela Lucuțar au apărut împreună la mai multe evenimente publice, iar în mediul online cele două au publicat mai multe imagini împreună, însoțite de mesaje despre prietenie. „Prietenia constă în a uita ceea ce oferi și a păstra în memorie ceea ce ai primit”, a scris la un moment dat Gabriela Lucuțar despre Anamaria Prodan.

„Umorul constituie o forță. Nimic nu uneste mai mult oamenii ca rasul! Frumuseţea este putere: zâmbetul este sabia sa! Am zâmbit ieri, zâmbesc azi şi voi zâmbi mâine. Doar pentru că viaţa este prea scurtă ca să plâng din orice motiv. Eu sunt Anamaria Prodan iar ea este prietena mea Gabriela Lucuțar”, a spus impresara despre Regina Întunericului.

Gabriela Lucuțar este concurentă a sezonului 13 Chefi la cuțite

Gabriela Lucuțar este concurentă a sezonului 13 Chefi la cuțite, în echipa lui Alexandru Sautner. Concurenta a povestit că a început afacerea în pompe funebre în anul 2008 și de atunci a avut parte de câștiguri foarte mari.

„Am multe capacități, dar una dintre ele este că eu pot să comunic într-un fel cu persoanele care pleacă de pe lumea asta. Sunt sănătoasă, nu vă gândiți la alte lucruri. Am fost trimisă să fac ceea ce fac și simt energiile celor care pleacă. Eu am o conexiune cu ei. Spiritul este acolo, trupul nu are legătură cu sufletul. Sufletul este acolo lângă mine. Trei zile stă lângă trup, până în ziua înmormântării. El știe ce fac eu și vede. Și eu, ca să nu îl sperii…Nu simte nimic, dar este lângă mine și să nu îl sperii, îi explic tot ceea ce îi fac. Îmi place să îi îmbălsămez noaptea, stau singură noaptea cu ei și vorbesc cu ei, îi simt. După ce fac make-ul, îi iau o oglindă și îl întreb dacă îi place. Le spun să vină cu mine acasă, ca să nu rămână singuri la frigider. Mi s-a întâmplat să merg prin casă și să îl văd prin living, pe canapea”, a povestit Regina Întunericului la Chefi la cuțite.