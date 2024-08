Ce mai face și cum arată acum Geta din Liceeni. Actrița Cesonia Postelnicu a povestit despre rolul vieții ei

Filmul Liceeni făcea furori în 1986 atunci când a apărut, aducând pe micile ecrane o poveste minunată despre adolescenți, muzică și fiorii primei iubiri.

Actrița Cesonia Postelnicu a interpretat rolul Getei din filmul Liceeni care a cucerit inimile a milioane de telespectatori. Din distribuția filmului de succes au făcut parte Ștefan Bănică, Mihai Constantin, Tamara Buciuceanu, Oana Sîrbu, Tudor Petruț și Cesonia Postelnicu, în rolurile principale.

Cum arată acum Cesonia Postelnicu la 56 ani

Acțiunea se învârte în jurul actelor de rebeliune ale unor tineri de liceu care încearcă să se bucure de adolescență și de tinerețe în timpul comunismului.

Pentru nostalgici, acest film are în continuare o încărcătură emoționantă aparte, în special pentru cei din acea generație, care și-au trăit adolescența îngrădiți de reguli.

În film, Geta era iubita lui Ionică și prietena foarte bună a Danei. Rolul Getei a fost interpretat de Cesonia Postelnicu, o actriță care la acea vreme era minoră și care a crescut într-o familie de actori.

În copilărie, cel mai mare vis al Cesoniei fusese să devină balerină, dar mai târziu și-a descoperit pasiunea pentru teatru și actorie și a ajuns să studieze această artă.

Chiar dacă nu a luat din prima examenul de admitere, nu s-a lăsat bătută și în anul următor Cesonia a fost admisă la actorie, în clasa profesorului Dem Rădulescu.

„Eram puțin stânjenită pentru că, în general, copiii de actori sau de artiști sunt altfel priviți. Nu am intrat în primul an, ci am picat prima sub linie. Am intrat abia în al treilea an și atunci mi-am spus că dacă nu intru prima la facultate, îmi schimb traiectoria. Mama mi-a spus că, dacă tot nu am intrat la facultate, trebuie să muncesc. Și m-am angajat la Cooperativa de Artă Aplicată, unde făceam mărgele, cercei, inele, brățări, pe care le împachetam, le punem etichetă și le așezam în cutii. Lucram în trei schimburi, deci inclusiv noaptea. Și atunci când am văzut eu ce înseamnă munca și viața cu adevărat, am început să mă pregătesc și mai bine pentru admitere. Mă duceam la serviciu și stăteam cu cărțile pe genunchi repetându-mi textele. Și așa s-a scurs un an de zile, muncind în trei schimburi, ducându-mă și la pregătire, mi-am zis că dacă după toată munca asta nu intru prima, nu mai dau niciodată la Teatru. Și am intrat prima”, a mai adăugat actrița.

Din acesl moment, în care a descoperit cât de mult îi plăceau toate discuțiile cu marele actor Dem Rădulescu și felul în care au fascinat-o cursurile, au făcut-o pe Cesonia să realizeze că e pe drumul cel bun.

Cesonia Postelnicu era elevă în clasa a 12-a atunci când a primit rolul Getei din Liceeni. Acela a fost rolul care i-a schimbat viața frumoasei actrițe, cu o carismă aparte și un talent deosebit. Munca pe care a depus-o pentru Liceeni s-a reflectat în felul aparte în care a reușit să își construiască rolul.

Acum, la vârsta de 56 ani, Cesonia este încântată că a reușit să își păstreze mereu spiritual tânăr asemenea unei liceence. Frumoasa actriță este prezentă pe rețelele de socializare și postează adesea imagini din viața ei de zi cu zi.

„Eram la liceu în ultimul an, deci încă minoră. Am fost contactată de regizorul Nicolae Corjos, care mi-a dat scenariul filmului și mi-a spus să îmi aleg ce personaj feminin doresc. Am intrat în casă pe ascuns cu scenariul, deși nu mai puteam de nerăbdare, am așteptat să vină seara pentru că dacă mă duceam la culcare și spuneam „noapte bună știam că mama nu mai intră la mine în cameră, am citit scenariul cu o lanternă sub pătură. A doua zi m-a rugat să mă duc la el și să-i spun ce am ales. Am ales-o pe Geta pentru că era personajul în care m-am regăsit. Eram toți atât de copii și copiii pe vremea aia erau atât de puerili! Niciunul dintre noi nu a știut ce i se întâmplă de fapt. A fost ca un vis. Am făcut cu atâta credință totul și cu atâta bucurie și lejeritate… A fost extraordinar. Primul film a fost minunea lumii", a explicat Cesonia Postelnicu pentru Adevărul.