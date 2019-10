Tudor Petruț, actorul care i-a dat viață lui Șerban în Liceenii, reacție după moartea Tamarei Buciuceanu: ”Tanti Tama a fost mereu ca o mătușă sfătoasă!”

Actorul Tudor Petruț, care i-a dat viață lui Șerban, în ”Liceenii”, a făcut public un mesaj emoționant după moartea Tamarei Buciuceanu, care a fost ”Isoscel” în filmul lui Nicolae Corjos.

Astfel, în cadrul unui mesaj făcut public, acesta a mărturisit că a fost foarte apropiat de Tamara Buciuceanu, cea care i-a fost profesoară în film, deși distanța i-a separat.

„Săru-mâna și drum bun și luminos tanti Tama… Păcat că lacrimile nu se aud peste mări și țări!”, a transmis actorul, care trăiește de ani de zile în Statele Unite ale Americii.

De asemenea, el a precizat că a învățat actorie de la regretata actriță.

”Nu am învățat matematică de la Tamara Buciuceanu. Am învățat actorie. Și despre viață. Despre cum să fii bun, și darnic, și sincer. Despre cum să povestești despre orice, despre lucrurile mici și cele mari, și oricine să te asculte cu un zâmbet. Tanti Tama a fost mereu ca o mătușă sfătoasă, care gătea cele mai bune poale-n brâu și le servea cu câte o snoavă savuroasă. Pentru noi nu a dispărut numai o imensă doamnă a scenei și ecranului românesc, noi am rămas mai săraci cu o rudă dragă…”, a mai spus el, potrivit Libertatea.

Actrița ajunsese la spital la începutul lunii octombrie

Actrița Tamara Buciuceanu Botez, în vârstă de 90 de ani, a fost internată, la începutul lunii octombrie, la Spitalul Elias din București, internarea survenind pe fondul unei boli cardiace mai vechi, care s-au acutizat.

Tamara Buciuceanu-Botez a interpretat roluri în teatru dramatic, teatru de revistă, operetă, televiziune și film. Născută în 1929, în Tighina, Republica Moldova, supranumită „Doamna comediei româneşti”, Tamara Buciuceanu a realizat peste 1.500 de roluri memorabile, printre care se numără cel al Anetei Duduleanu din „Cuibul de viespi”, în regia lui Horea Popescu, Chirița din „Chirița în provincie”, în regia lui Alexandru Dabija, Isoscel din „Liceenii”, în regia lui Nicolae Corjos.

În anul 2011, în semn de prețuire a impresionantei activități artistice, Tamara Buciuceanu-Botez a primit o stea pe Aleea Celebrităților, proiect iniţiat de Teatrul Metropolis, în colaborare cu Primăria Municipiului Bucureşti.