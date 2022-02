Ce mai face și cum arată acum Văru Săndel. Actorul Sandu Pop are o mulțime de realizări profesionale, dar și personale

Văru Săndel s-a născut pe 15 iunie 1973 într-o comună din Sălaj și a absolvit UNATC, iar din 1995 a activat în cadrul Teatrului de Comedie. Cu mai mulți ani în urmă, Văru Săndel făcea deliciul publicului cu parodiile sale muzicale, precum: „Nu dau la lopată, tată”, sau „Ce ne facem Ghiță a meu”. De-a lungul timpului Sandu Pop a jucat în piese de teatru precum „Galy Gay”, „Vine barza”, „Ce formidabilă harababură”, „Pălăria”, „Capcana timpului”, „Elling” și „Spiritul de familie”.

Puțini știu că Sandu Pop a dublat vocea lui Scooby Doo în desenele animate cu același nume, dar a fost și vocea lui Glen Glen, din sitcomul animat Viața cu Louie.

Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Văru Săndel

Sandu Pop este în prezent gazda unei emisiuni difuzate pe un post TV folcloric. În plus, Văru Săndel se bucură de succesul filmului în a cărui distribuție a făcut parte: „Pup-o, mă”.

Citește și: Ce face și cum arată acum Wilmark Rizzo Hernandez. Ce a povestit despre soția sa, Ioana: “Era neascultătoare”

Văru Săndel, acum în vârstă de 48 de ani, ține legătura cu fanii și prin prisma rețelelor sociale. În ultima perioadă, Văru Săndel a publicat imagini și videoclipuri cu el pe Facebook și Instagram.

Totodată, Văru Săndel a vorbit pe Facebook despre activitatea sa în lumea filmului și despre proiectele cinematografice viitoare: „Ne bucurăm împreuna (când simt și văd atâtea gânduri bune..., sunt pregatit sa venim spre voi cu alte productii. Cât de curând,,Secretul lui Zorillo”…. Deocamdată bucurați-vă de trei filme cu noi „SNUPD .. Pup-o 1 si . Pup-o 2”, a transmis în luna ianuarie Văru Săndel.

Văru Săndel are un fiu care îi seamănă leit, iar în luna august a anului 2021 a sărbătorit 25 de ani de căsnicie alături de soția lui. Pe soția lui, Maria, Sandu Pop a cunoscut-o în anii de facultate „Nu credeam că mă voi obişnui vreodată cu Bucureştiul. Eu veneam din Ardeal, unde oamenii aleargă doar când plouă. Noroc cu Maria, soţia mea, pe care am cunoscut-o în al doilea an de facultate. Întâlnirea cu ea mi-a schimbat destinul. Nu ştiu cum aş fi rezistat fără ajutorul ei. Ne-am cunoscut întâmplător, ea venind cu sora ei în vizită la colegul meu de apartament”, povestea Sandu, potrivit click.ro.

Citește și: Varu' Săndel, peripeţii din copilărie. Celebrul artist și-a tras pe sfoară cel mai bun prieten

”M-am născut la țară, în satul Lozna, Sălaj, un loc magic și atemporal, iar aici, acasă, la Plătărești, departe de zarva Bucureștiului, am reușit să refac și să simt confortul pe care îl simțeam în copilărie, la țară”, mai spunea actorul.

iUmor are premiera vineri în AntenaPLAY ▶ Surprizele se țin lanț! În Sezonul 12 se caută al 4-lea jurat