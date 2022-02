Ce face și cum arată acum Wilmark Rizzo Hernandez. Ce a povestit despre soția sa, Ioana: “Era neascultătoare”

Wilmark Rizzo Hernandez impresiona cu aparițiile sale și felul carismatic în urmă cu aproximativ 9 ani. De când a renunțat să mai apară pe micile ecrane ale telespetatorilor, vedeta duce o viață mult mai liniștită.

Deși s-a bucurat din plin de toată experiența trăită în televiziune, „micuțul Will” s-a decis să dea o șansă pasiunii sale și să se reprofileze. Acum acesta este unul dintre cei mai cunoscuți coregrafi de latino, însă a fost nevoit să renunțe la școala de dans din cauza pandemiei.

În cadrul unui interviul pentru Antena Stars, Wilmark Rizzo Hernandez a vorbit despre soția lui, Ioana. Coregraful este acum un bărbat împlinit și căsători, însă publicul a rămas cu gura căscată când a văzut cât de mult s-a schimbat aspectul său fizic.

Cum și-a cunoscut soția Wilmark Rizzo Hernandez

Wilmark Rizzo Hernandez trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Ioana. Cei doi am împreună 20 de ani de când formează un cuplu și 13 ani de căsnicie, iar din rodul iubirii lor s-au născut doi băieți minunați, Loukas și Joakin.

Coregraful și soția lui se iubesc din ce în ce mai mult, iar drept dovadă stau postările vedetei de pe rețelele sociale.

„Cel mai memorabil moment din viața mea a fost atunci când, Ioana, iubita mea... eu îi zic iubita mea, e soția mea, dar nu îmi place cum sună. Atunci când iubita mea a intrat în Catedrala Sfantul Iosif din București și i se vedea doar conturul și umbra. Deci pentru mine era cea mai frumoasă femeie, zici că intra Fecioara Maria în biserică. Momentul ăla nu o să-l uit niciodată.

Pe Ioana am cunoscut-o la cursurile de dans, unde a venit să se înscrie. Eu lucram la radio pe vremea respectivă și venise cu un grup mare de fete. Era ce mai neascultătoare la curs pentru că refuza mereu să facă coregrafia. Tot timpul trebuia să o rog, să rămână un pic să-i explic. Și rămânea tot timpul, iar într-o seară am întrebat-o dacă vrea să meargă cu mine la o cină. Cam de acolo a început ca relația noastra să se înfiripe. (...) Acum dansăm tot timpul prin casă și ne bucurăm”, a povestit Wilmark Rizzo Hernandez, la Antena Stars.

Cum a reușit Wilmark Rizzo Hernandez să treacă peste pandemia de Covid-19

Situația pandemică din țară a făcut ca multe locații să își închidă ușile, asta s-a întâmplat și cu sala de sport a celebrului Wilmark Rizzo Hernandez. Acesta a dezvăluit că s-a adaptat și oferă cursuri de dans online.

"Am închis școala de dans și mi-am sunat colegii ca să vedem cum putem face o platformă de dans, cumva mutată pe tv. Am făcut cursurile de dans online - live și, cum sunt președintele Asociației Române de Dans, am făcut în așa fel să ajut bătrânii din cămine și să le ofer cursuri online și gratuite. Trebuie să fim oameni și mai educați și să ajutăm de la distanță pe cei care au nevoie de asta. Nevoia te învață”, a mai mărturisit el la click.ro.

