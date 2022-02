Ce mai face și cum arată azi Kevin Sorbo, actorul din Hercule. Cu ce se ocupă acum

Kevin Sorbo a devenit cunoscut datorită rolului său din “Hercule – Legendarele călătorii”. De asemenea, el a jucat și în Andromeda, în rolul căpitanului Dylan Hunt. Kevin făcea furori cu fizicul său de invidiat în rolul lui Hercule, unde era ca un super-erou care salva orice situație.

Kevin Sorbo arată aproape neschimbat la 63 ani

Cu un trup de invidiat, plin de mușchi, un zâmbet cuceritor și extrem de carismatic, Kevin Sorbo a atras atenția tuturor femeilor în tinerețe și se pare că a îmbătrânit la fel de frumos.

Actorul arată la fel de bine ca în tinerețe pentru că pare că nu înregistrează trecere timpului. Cu un trup zvelt, Kevin se menține în formă chiar și la 63 ani.

Chiar dacă rolul care l-a făcut faimos a fost cel din Hercule, Kevin Sorbo a jucat în mult mai multe filme de succes, precum Let There Be Light și God's Not Dead.

Deși are studii în marketing și publicitate, actorul nu a activat în aceste domenii. În schimb, în tinerețe, pentru a strânge bani să își poată plăti facultatea, Kevin a lucrat ca model în diferite reclama TV. Până la începutul anilor 90, Kevin apăruse în peste 150 de reclama TV.

Kevin Sorbo, o carieră impresionantă

El a debutat ca actor în câteva episoade din serialul Santa Barbara, în 1986. Apoi el a mai jucat și în alte pelicule precum 1st & Ten, Murder She Wrote, The Commish, Slaughter of the Innocents, Walking Tall: The Payback, Walking Tall: Lone Justice, Avenging Angel, Tales of an Ancient Empire, Soul Surfer.

Este clar că serialul Hercule, care durt 6 sezoane i-a adus cel mai mare succes și recunoștiință la nivel international. Din nefericire, serialul a fost anulat la jumătatea sezonul 6, iar Kervin Sorbo a apărut în câteva episoade din Xena- Prințesa Războinică.

În 1997, pe când filma la cel de-al patrulea sezon pentru Hercule, Kevin Sorbo a avut un anevrism la umăr care a dus la 4 accidente vasculare cerebrale. Actorului i-a trebuit mai mult timp să se recupereze. Prin urmare, în ultimele 2 sezoane din serial a stat mai puțin timp la filmări. Din cauza celui anevrim, Kevin a rămas cu afecțiuni de vedere, migrene, echilibru deficitar și se simțea mai mereu slăbit.

Pe lângă rolurile sale remarcabile din filme SF și de acțiune, Kevin Sorbo a dat voce personajelor din mai multe jocuri video.

Kevin Sorbo s-a căsătorit în 1998 cu Sam Sorbo, care este și ea actriță de profesie și cu care s-a cunoscut pe platourile de filmare ale serialului Hercule. Cei doi au împreună 3 copii, pe Braeden, în vârstă de 21 ani, Shane, în vârstă de 18 ani, și Octavia, în vârstă de 17 ani.

