Ce mai face și cum mai arată soția lui Radu Bucălae. Concurentul de la Te cunosc de undeva are o parteneră superbă

Radu Bucălae este cunoscut publicului larg datorită apariției sale spectaculoase pe scena iUmor. Atât în calitate de invitat special, cât și de concurent, Radu Bucălae a reușit să aducă zâmbetul pe buzele juraților din emisiunea de comedie.

Acum, el face echipă bună cu Adda la Te cunosc de undeva, unde pare că se distrează de minune atunci când trebuie să intre în pielea diverselor personaje!

Cu toate acestea, nu se cunosc prea multe detalii despre Alexandra, cea de care a reușit să se îndrăgostească până peste cap. Însă, frumoasa blondină are o ocupație destul de interesantă, care a pornit de la o pasiune descoperită chiar în pandemie.

Ce mai face și cum mai arată acum soția lui Radu Bucălae

Alexandra Bucălae se ocupă, în prezent, de un atelier de lumânări parfumate din București. Se pare că orientarea față de acest domeniu a început tocmai în pandemie.

Pe atunci, soția concurentului de la Te cunosc de undeva simțea nevoia să facă ceva pentru ea. Astfel, ea susține că și-a comandat mai multe lumânări și materiale și a început să reproducă tot felul de modele pe care le vedea pe internet:

„Încercând să-i găsesc o lumânare cadou, ceva mai deosebit, am început să primesc tot felul de sugestii pe internet de lumânări şi materiale pentru făcut lumânări. Fiind în pandemie, oricum nu aveam activitate prea mare şi simţeam nevoia să am ceva făcut de mine. Am găsit aceste lumânări botanice şi am început să reproduc ce vedeam pe internet.“, a mărturisit Alexandra Bucălae, citată de Spynews.

Cu toate acestea, Alexandra Bucălae recunoaște că nu a avut parte din prima de succes și are și multe încercări eșuate din acea perioadă. În plus, se pare că afacerea propriu-zisă ar fi fost deschisă abia anul trecut, în luna februarie, potrivit sursei citate mai sus.

Dar, cu timpul, Alexandra Bucălae a ajuns să se perfecționeze în ceea ce face și chiar să devină foarte atentă la detalii, lucrând cu minuțiozitate la produsele care ies de pe mâna ei:

„Am găsit hortensii criogenate, care sunt puse de mână floare cu floare, petală cu petală. Lumânarea este formată dintr-un interior de ceară de soia sau de palmier şi un exterior din parafină, unde sunt aplicate florile. Parafina este o ceară mai dură, care se topeşte mai greu, în momentul topirii rămâne partea din exterior ca un suport. Eu am creat această tehnică prin care lumânarea se tunelează şi interiorul este cel care se topeşte.“, a mai povestit Alexandra Bucălae, citată de Spynews.

Pe lângă activitatea pe care o practică în atelier, Alexandra Bucălae este și o susținătoare înfocată a soțului ei, care participă alături de Adda, în show-ul de talente, preferând să îi urmărească evoluția din umbră.

Radu Bucălae și Alexandra i-au avut ca nași de cununie pe Cătălin Bordea și soția sa, Livia

Deși nu împart aceleași pasiuni, Radu Bucălae și Alexandra au știut că vor să rămână împreună.

Cei doi soți și-au unit destinele și s-au căsătorit civil în urmă cu aproape trei ani, în 2020, urmând ca un an mai târziu, în 2021, să își unească destinele în fața lui Dumnezeu. Cu toate că își doreau să facă o petrecere mare, pandemia le-a cam stricat planurile atunci și au trebuit să amâne marele eveniment până când s-au relaxat restricțiile.

Nunta mult visată avea să vină și ea într-un final, având parte de o petrecere fastuoasă, unde și-au jurat iubire veșnică, iar alături le-au fost, în calitate de părinți spirituali, Cătălin Bordea și soția sa, Livia.

