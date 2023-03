De ce i se spune ”baby” lui Cătălin Bordea. Nelu Cortea nu e singurul care folosește porecla

În episodul 12 al producției AntenaPLAY Podcastito Express, a fost prezent Radu Bucălae. Cătălin Bordea și Nelu Cortea au stat la povești cu invitatul lor, care a explicat de ce primului i se spune ”baby”.

De ce i se spune ”baby” lui Cătălin Bordea

În timpul experienței America Express: Drumul Aurului, Nelu Cortea i-a spus ”baby” lui Cătălin Bordea. Nu este singurul care folosește porecla, la fel procedează și prietenii lor.

”Îi zicem ”baby” de când am fost la botezul copilului lui Nelu Cortea. Și am zis o poveste, când am fost prima dată la mare. Am un frate mai mare și am fost cu fratele meu la mare și cu încă doi vecini de la țară. Toți patru oameni de la țară.

Ne-am dus la mare, eu aveam vreo 16 ani, ei erau mai mari. Ne-am duc cu o Dacie 1310, care ne-a dus până acolo. Doar că, repet, 4 oameni de la țară, pe Autostrada Soarelui.

Eu cu fratele în spate, șoferul și cu iubita dânsului în față. La un moment dat, iubita șoferului, de la țară, ca noi toți patru, s-a uitat în dreapta pe câmp și a zis: ”Ia uite, baby, vaca. Noi în dimineața aia scoseserăm bălegar de la vacă, de ce te miri că vezi o vacă? Ia uite, baby, vaca.”, a povestit Radu Bucălae la Podcastito Express, episodul 12.

”Și când a zis Bucălae asta, noi la mișto am zis ”uite, baby, aia”. A rămas baby, de acolo povestea cu baby”, a zis și Nelu Cortea.

Cătălin Bodea și Nelu Cortea au câștigat America Express

Cătălin Bordea și Nelu Cortea au câștigat America Express: Drumul Aurului, după o cursă spectaculoasă la sol, pe apă și în aer. Amuleta are o valoare de 30.000 de euro.

Cei doi au concurat cu echipa Andreea Bălan – Andreea Antonescu în cea mai strânsă întrecere finală din istoria reality show-ului. Perechile au avut bucăți de traseu pe care au luptat umăr la umăr, sporind suspansul finalei.

”Este incredibil. Este o senzație unică. Îți vine să plângi, să mulțumești, să iei oamenii din jur în brațe. După toată ziua asta și caruselul acesta de emoții, gândul că noi suntem câștigătorii America Express este copleșitor”, a spus Cătălin Bordea. ”N-am muncit pentru ceva atât de mult în viața mea. Am avut în finală o energie cum n-am avut tot concursul. A fost o aventură senzațională. Nu se compară cu absolut nimic!” a spus Nelu Cortea.