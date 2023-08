Ce mai face și cum se simte Horia Moculescu în prezent. Compozitorul a dezvăluit că nu mai iese din casă de o vreme

Pentru marele compozitor, muzica a devenit unica alinare în momentele de izolare. Află din rândurile de mai jos ce se petrece în viața lui Horia Moculescu în aceste momente!

Horia Moculescu este una dintre cele mai renumite figuri din muzica ușoară românească. În vârstă de 86 de ani, compozitorul ajunge să iasă foarte rar din casă în ultima perioadă, întrucât canicula îi afectează sănătatea. Iată cu ce se ocupă în timpul pe care și-l petrece în casă!

Citește și: Mariana Moculescu și-a făcut cont pe o platformă pentru adulți. „Încă mai arăt comercial”. Ce a anunțat și cât costă abonamentul

Ce mai face Horia Moculescu în prezent

Pentru că s-a simțit copleșit de temperaturile ridicate din ultimele săptămâni, marele compozitor a preferat să petreacă timp în intimitatea căminului său și să se refugieze în marea sa pasiune, muzica.

În plus, Horia Moculescu a mai dezvăluit că va avea o prestație la Gala festivalului Mamaia, motiv pentru care se pregătește intens în aceste zile.

„Sunt bine, compun. Voi avea concert la gala de la Mamaia, pe 7 Septembie am o seară de muzică Jazz la Craiova, sunt invitat. În rest, muncesc de acasă. Încerc să termin un caiet de miniaturi la pian, scurte și sper să fie frumoase. Abia am făcut opt, dar mai am două de scris. Nu sunt un om care să scriu la comandă. Dacă nu am inspirație, nu scriu. Dacă am chef scriu, dacă nu, nu. Nu mă așez cu forța la pian. Dacă simt că trebuie să mă așez, mă așez. Nu mă așez la pian doar dacă trebuie. Nu ies din casă, m-am uitat cum va fi vremea. Astăzi au fost 25 de grade, am ieșit puțin. La 39, 40 de grade nu se poate, nu mai suport căldura. În casă sunt înconjurat de toate ventilatoarele, iar aerul condiționat este pornit non-stop.” a dezvăluit Horia Moculescu pentru o publicație online, citată de Viva.

Ce spun vecinii lui Horia Moculescu despre faptul că marele compozitor și-a transformat apartamentul într-un studio

Horia Moculescu a dezvăluit că locuiește de 50 de ani în același bloc și, cu toate că și-a transformat apartamentul într-un mic studio, nu a primit niciodată vreo reclamație din cauza zgomotului:

„Am posibilitatea să compun digital, există tehnologie, dar eu cânt la pian. Sunt în acest bloc de 50 de ani, dar nimeni nu mi-a bătut vreodată în perete sau la ușă. Oamenii îndrăznesc, lumea îndrăznește orice, dar nu cred că am deranjat. Lumea nu a bătut, pentru că poate le place, poate mă respectă. Deocamdată nu mi s-a întâmplat. Să dea Dumnezeu să nu mi se întâmple niciodată!”, a mai spus Horia Moculescu, potrivit celor două surse citate mai sus.

Citește și: Horia Moculescu a fost internat în spital pentru două săptămâni. Care este starea sa de sănătate