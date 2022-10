Horia Moculescu a fost internat în spital pentru două săptămâni. Care este starea sa de sănătate

Cunoscutul pianist, în vârstă de 85 de ani, a explicat care este starea sa de sănătate în acest moment și motivul pentru care a ajuns la spital.

Horia Moculescu s-a internat la spital pentru două săptămâni

Fostul soț al Marianei Moculescu a dezvăluit, recent, că tocmai ce s-a internat în spital și va mai rămâne acolo în următoarele două săptămâni. Celebrul compozitor spune că nu are nicio problemă de sănătate și, la cei 85 de ani, și-a dorit să urmeze un tratament de recuperare.

Nu este prima oară când trece printr-o perioadă de refacere, iar asta pentru că a mai apelat la acest tip de tratament și în primăvară. Rezultatele s-au văzut imediat, așadar pianistul s-a simțit mult mai bine.

„Nu am nicio problemă, doar anul nașterii. Cu anul nașterii mă confrunt. Sunt internat la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie Ana Aslan de două săptămâni, pentru revigorare, pentru refacere… nu întinerire, dar pentru menținerea unui statut. Nu mă simt rău. Ieri am intrat și stau două săptămâni. Așa am făcut și în primăvară și m-am simțit excepțional după. (…) Pe gânduri nu m-a pus decât inflația!”, a spus Horia Moculescu într-un interviu pentru Antena Stars, notează Spynews.

Horia Moculescu a fost infectat cu coronavirus acum câteva luni

Compozitorului i s-a făcut rău din cauza căldurii, vara aceasta, la o gală a premiilor pentru muzică, iar oamenii i-au sărit în ajutor.

După ce a ieșit din sală, pentru a lua o gură de aer, Horia Moculescu a revenit și a primit o diplomă importantă pentru că și-a dedicat viața meseriei sale. Tot atunci, el a recunoscut că, în urmă cu câteva săptămâni, fusese infectat cu coronavirus. A primit însă îngrijiri medicale și, astfel, s-a simțit mult mai bine.

Ce a spus Mariana Moculescu despre fostul ei soț

Mariana Moculescu a confirmat că fostul ei soț va merge la spital pentru tratament și că nu este prima dată când face asta.

„Știu că are anumite probleme medicale, un TBC din tinerețe, care revenise de ceva timp. Sănătatea lui i-a fost afectată foarte mult de fumat, de asta a și renunțat la vârsta de 65 de ani la țigări.

A fumat mult în viața asta. Îmi spunea mereu, atunci când vorbeam cu el, că fumatul este cea mare greșeală a sa. El a făcut și mult sport la viața lui: atletism, rugby, tenis, înot și schi și asta a reușit să îi mai salveze sănătatea.

Îmi zicea mereu să fac mișcare și vreau să îți mărturisesc că de doi ani m-am apucat serios de făcut sport. Totul datorită lui”, a menționat ea într-un interviu pentru Click!.

Cei doi au o fată împreună, pe Nidia, care are grijă de tatăl său. Mai mult, bruneta are numai cuvinte de laudă la adresa lui Horia Moculescu, de care a divorțat acum mai bine de două decenii.

„Mai știu și că Horia are picioarele slăbite. Îl dor foarte tare, de aceea merge și greu pe stradă plus că urcă scările la fel de greu. Nidia are mare grija de el, îl iubește enorm. Horia este un bărbat prețios! Îți dai seama ce ne-am face fără el. El ține casa singur… o casă mare de 140 de metri pătrați.

Horia este îngerul nostru păzitor, al meu și al Nidiei, pe Pământ. Țin foarte mult la Horia. Noi două îl avem doar pe Horia. El este singura noastră familie, alte rude nu mai avem. Nici nu vreau să mă gândesc la alte lucrurile mai rele care i se pot întâmpla. Gândesc doar lucruri pozitive, nimic mai mult”, a mai precizat Mariana Moculescu pentru sursa citată anterior.

