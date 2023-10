Ce mesaj a transmis Orianda Donca în timp ce soțul său se afla după gratii. Partenera lui Călin Donca nu și-a mai ascuns durerea

Orianda Donca a transmis un mesaj cu subînțeles pe rețelele sociale în timp ce soțul său se afla după gratii. Partenera lui Călin Donca nu și-a mai putut ascunde durerea față de oamenii din mediul online.

Călin Donca era reținut de DNA în urmă cu aproximativ o lună pentru evaziune fiscală și formarea unui grup infracțional organizat. Și Orianda Donca, soția milionarului, s-ar afla pe lista suspecților. Aceasta a fost lăsată în libertate pentru a avea grijă de cei 5 copii.

În tot acest timp, partenera lui Călin Donca a fost destul de rezervată în ceea ce privește problemele cu legea și viața personală. De asemenea, activitatea ei din mediul online a fost redusă, după percheziții la domiciliu.

Deși se află într-o situație dificilă, Orianda Donca s-a concentrat asupra copiilor săi. Bruneta a avut mare grijă de cei mici cât tatăl lor se află în arest.

De curând, soția lui Călin Donca nu și-a mai putut ascunde durerea și a transmis un mesaj neașteptat pe rețelele sociale. Aceasta a publicat un citat al lui David Brink, care are legătură cu momentele prin care trece.

Ce a publicat Orianda Donca pe internet, la aproximativ o lună de când Călin Donca a fost reținut de DNA

În timp ce Călin Donca se afla în spatele gratiilor, soția lui, Orianda Donca își expunea suferința pe contul de Instagram. Frumoasa brunetă a distribuit un mesaj cu subînțeles despre situația actuală în care se află.

„Un om de succes este acela care poate construi o fundație solidă cu cărămizile pe care alții le aruncă în el - David Brink”, este citatul pe care soția lui Călin Donca l-a arătat prietenilor virtuali.

„Mulțumesc că mi-ai reamintit, mai ales în această perioadă”, a scris ea în dreptul postării făcute de o altă persoană cu trimitere către soția milionarului.

Ce fel de relație au Călin și Orianda Donca

În urmă cu aproximativ o lună să fie reținut de DNA, Călin Donca vorbea despre relația pe care o are cu Orianda Donca. De asemenea, acesta a scos la iveală rolul partenerei în creșterea copiilor săi.

„Soția mea întotdeauna mi-a fost suport. Asta a fost înțelegerea noastră. Am bătut palma în momentul în care am pornit pe acest drum împreună. Noi am pornit pe acest drum în urmă cu 15 ani și eu am spus în felul următor: Eu am nevoie de un suport, eu nu am nevoie de un concurent, n-am nevoie ca ea să facă altceva.

Dacă eu sunt susținut și știu că atunci când vin acasă lucrurile sunt bune... Bine, la început ea mă susținea în business, lucra în administrație în compania noastră. Doar că ulterior, în momentul în care am început să avem copii, am avut nevoie ca atunci când vin acasă să mă încarc și să văd că mediul este așa cum trebuie, așa cum mi-l doresc. Dar da, tot ce am făcut am făcut împreună”, a fost mesajul transmis de el pe contul de TikTok.