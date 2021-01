Ce mesaj i-a transmis Florin Salam lui Snoop Dog, după ce artistul internațional s-a filmat dansând pe maneaua lui

Mai în gluma, mai în serios, urmăritorii săi români așteaptă o colaborare între faimosul rapper și Florin Salam, imaginându-și cum ar suna o astfel de piesă.

Snoop Dog, rapper american și artist internațional

Snoop Dogg a devenit celebru în 1992, în urma unei colaborări cu celebrul rapper Dr. Dre. De atunci, Snoop a vândut peste 23 milioane de albume în SUA și 35 milioane de albume la nivel mondial.

Albumul solo de debut al artistului, produs de Dr. Dre, se numește Doggystyle și a fost lansta în 1993. În prima săptămâna, acesta a înregistrat un record de vânzări impresionant, după ce s-au vândut 800.000 de copii.

În 2012, după o vacanță în Jamaica, Snoop Dogg și-a anunțat fanii că s-a convertit la Rastafarianism, iar noul nume de scenă pe care îl adoptă este Snoop Lion, potrivit Wikipedia.org.

Cu toate acestea, în 2018, el a revenit la creștinism, declarând că este un “creștin reînnăscut” și a lansat albumul Bible of Love.

Vezi mai multe imagini cu Snoop Dog și soția acestuia în GALERIA FOTO

Snoop Dogg și soția sa

Snoop Dogg, în vârstă de 49 de ani, deși e un rebel în viața de zi cu zi, el este căsătorit cu iubita lui din liceu, Shante Taylor. Snopp Dogg este un fericit soț și tată a patru minunați copii. Însă, că în orice cuplu, chiar el a recunoscut că nu a fost întotdeauna doar lapte și miere.

În 2004, artistul i-a intentat divorţ soţiei sale, vrăjit fiind de lumea Hollywood-ului. Tot el a fost cel care a luat decizia de a anula tratativele de divorţ şi de a se întoarce la familia sa.

„ Am vrut să divorţez, dar m-am întors acasă şi m-am reîndrăgostit de soţia mea. Industria mi-a luat minţile. Dar Dumnezeu e bun şi m-a făcut să înţeleg că am nevoie de soţia şi copii mei în viaţa mea, aşa că am aruncat hârtiile de divorţ. Nu mai vreau să divorţez. Dacă auziţi de divorţ, e pentru că soţia mea divorţează de mine, eu nu mai intentez divorţ. Am făcut o greşeală, iar acum încerc să mi-o răscumpăr”, spunea Snoop Dogg.

Acum, departe de acel incident, Snoop Dogg a avut o apariție de milioane alături de soția sa, după foarte mult timp, cu ocazia dezvăluirii stelei sale de la Walk of Fame. Vizibil apropiați, artistul a oferit imagini de milioane, departe de rebelul care se arată pe scenă.