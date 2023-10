Ce meserie nouă și-a ales Ozana Barabancea de curând. Cu ce se ocupă când nu e la Te cunosc de undeva!

Ozana Barabancea a decis să se implice în învățământul liceal, devenind astfel profesoară

Cunoscuta mezzosoprană a preluat prima dată catedra la Liceul de Muzică Dinu Lipatti din București, adăugând o nouă dimensiune carierei sale artistice. De asemenea, are ore și la Școala de Artă, unde a mai predat în trecut.

Ozana Barabancea a devenit profesoara la liceu. De ce a făcut acest lucru

Este demn de menționat că aceasta nu este prima experiență de acest gen a artistei, deoarece a mai fost profesor la Școala de Artă în trecut. Cu toate acestea, este pentru prima dată când se ocupă de elevi de liceu. Această schimbare în cariera sa are la bază pasiunea sa pentru educație și dragostea pentru lucrul cu tinerii.

Ozana Barabancea s-a angajat cu jumătate de normă la Liceul Dinu Lipatti din București, oferind astfel cunoștințele și experiența sa elevilor de liceu din clasele a IX-a, a X-a și a XII-a. Cu toate că este o premieră pentru ea să predea elevilor de liceu, ea a declarat că o face din pasiune, nu din motive financiare.

„Sunt profesoară la Școala de Artă și la Dinu Lipatti. La aceeași școală a fost profesoară și regretata Mihaela Runceanu. Îmi place foarte mult. Îmi place să predau. Nu o fac pentru bani, o fac pentru că efectiv îmi place ceea ce fac. Îmi place să lucrez cu tinerii, să le predau.

Sunt profesoară cu jumătate de normă pentru elevi de clasele a lX-a, a X-a și a Xll-a. Este o premieră pentru mine. Eu nu am mai predat niciodată pentru elevii de liceu, însă la Școala de Artă am mai predat în trecut”,a declarat Ozana pentru Viva.ro.

În paralel cu activitatea sa de profesoară, Ozana Barabancea urmează să-și continue studiile, având în vedere că a obținut deja trei masterate și se dedică acum doctoratului. Astfel, artista își împarte timpul între cariera sa și ghidarea tinerilor în direcția artistică, fiind profund implicată în ambele direcții.

„În rest toate bune. Copiii mei au început facultățile, iar eu sunt ocupată cu doctoratul. Iar săptămâna viitoare voi filma o compoziție proprie la emisiunea lui Fuego de la TVR 2, Drag de România mea”, a mai declarat Ozana.

Cu pasiunea sa pentru predare și pentru muzică, Ozana Barabancea aduce o notă proaspătă în mediul liceal și rămâne un model pentru elevi, demonstrând că pasiunea și dedicarea pot duce la reușite remarcabile în lumea artistică și academică.

Motivul pentru care iubita lui Andrew s-a temut de Ozana Barabancea

Ozana Barabancea a dezvăluit faptul că tânăra se temea de ea, însă lucrurile arată ideal în familia lor și a explicat de ce avea sentimentul acesta cu privire la ea:

„I-a fost frică de mine, săraca, credea că sunt baubau! I-a spus: «Mama e un om normal, nu e aia de la televizor!» Și la televizor, habar n-am dacă par așa rea. Ne-am înțeles bine din prima clipă. Am stat și în pandemie împreună. Am stat toți 4. Totul a fost OK. Sunt norocoasă. Gătește și ea, gătim toți sau pe rând. Slavă Domnului că e bine! Nu trebuie să facă nimic față de mine. În primul rând, are grijă și este atentă cu Andrew, asta este important. Eu sunt o cantitate neglijabilă, nu cred că despre mine este vorba. Este vorba despre ei, să se înțeleagă bine, să se completeze unul pe celălalt. Eu nu contez în ecuația aceasta. Îmi văd de lungul nasului.”, mai spune ea.