Ce moștenire le lasă Anamaria Prodan copiilor săi. Declarații exclusive ale uneia dintre cele mai influente femei din România

Anamaria Prodan și-a dorit mereu să aibă un atelir de creație, unde să își facă singură propriile haine, pe care să-și pună și numele. Concret, să devină designer de modă. Vis împlinit pentru frumoasa vedetă, care a mărturisit că ar vrea ca fiica sa, Rebecca, să îi ducă mai departe înclinația spre fashion.

”Mi-am dorit foarte mult. Ca orice fetiță, am visat să am un atelier al meu, unde să pot eu să-mi fac haine, unde să pot să-mi pun numele pe creațiile respective. De-asta mi-am dorit atât de mult ca Rebecca să meargă pe linia asta, de creație, de fashion. Am avut noroc ca în viața mea să întâlnesc oameni minunați, cum este partenera mea, cu care am început acest business. Mergeam la ea de foarte mulți ani și mă uitam cu câtă migală face fiecare articol”, a declarat Anamaria Prodan.