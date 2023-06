Ce notă a luat Dorian Popa la Bacalaureat. Nimeni nu s-ar fi gândit la asta: „Matematica e simplă”

Acum mai bine de un deceniu, Dorian Popa dădea examenul de Bacalaureat, la fel ca toți colegii lui. Actorul și cântărețul a trecut cu brio BAC-ul, pe care l-a luat cu note surprinzătoare la cele mai importante materii.

Vloggerul a dat BAC-ul acum mulți ani și, spre surprinderea fanilor, a obținut note foarte bune la materiile examenului de maturitate. Mai exact, la limba și literatura română a obținut 9,60 la proba scrisă și 10 la cea orală, la matematică 9,40, iar la biologie și educație fizică 10. În plus, Dorian Popa a obținut nota 10 și la limba engleză. La final, media generală a fost de 9,83, notează Ego.ro.

În prezent, el a devenit unul dintre cei mai cunoscuți entertaineri din mediul online, însă face sume frumușele de bani din mai multe domenii profesionale sau de afaceri.

„Îndeajuns de bogat încât să îi mulțumesc nespus Lui Dumnezeu și mai bogat decât credeam că voi fi la vârsta la care sunt și anume 34 de anișori.

Anul 2022 nu a fost un an rău pentru mine, încă nu am făcut bilanțul firmelor ca să văd un upgrade față de anul trecut, însă ce m-a deranjat la 2022, a fost un an poate nu prea plăcut pentru semenii mei și energia din atmosferă pentru mine contează foarte mult. Eu îmi doresc ca toată lumea să fie fericită, nu numai eu”, a explicat Dorian Popa într-un interviu pentru Ciao.ro.

Dorian Popa activează și domeniul imobiliarelor. Ce a reușit să facă pe strada lui

Vloggerul și-a angajat o firmă care să-i construiască mai multe case în zona în care locuiește. Mai exact, o locuință se ridică la 200.000 de euro și, indiferent cum va varia piața de imobiliare, artistul și-a promis că nu o să schimbe prețul de vânzare.

„Matematica e simplă și cred că toată lumea o știe, cei care mai aruncă un ochi pe internet, sunt șase case a câte 200.000 de euro căsuța, înseamnă 1.200.000 de euro încasări după ce se vor fi vândut toate.

Prețul nu se va modifica, eu am promis în fața lui Dumnezeu că aceste prime șase case vor costa 200.000 euro, într-adevăr se previzionează că prețurile vor exploda din primăvară, dar eu am o promisiune în față lui Dumnezeu și o voi respecta, ce se va întâmpla cu următoarele vom vedea, piața va dicta”, a mai spus el, conform sursei citate anterior.

Într-un interviu pentru Unica, artistul a dezvăluit care a fost motivul pentru care a ales să ridice un întreg cartier de vile, o idee de afacere care i-a adus un succes răsunător.

În plus, în urmă cu puțin timp, vloggerul dezvăluia, pe canalul său de Youtube, că plănuiește să-și extindă orizonturile financiare, construind blocuri și în Capitală.

Se pare că cei mai mulți dintre banii câștigați de Dorian Popa, din muzică, televiziune sau de pe YouTube și Instagram, au fost investiți în imobiliare, potrivit Unica.

Artisul a dezvăluit, în cadrul interviului pentru sursa citată, că, inițial, și-a construit o casă pentru el pe acel teren. Însă, cu timpul, el a început să observe că locația devenea o opțiune tot mai căutată pentru locuit și a luat atitudine.

„După ce am realizat că mlaștina în care am ales să-mi cumpăr teren ca să-mi construiesc propria casă, pentru că doar acolo mi-am permis, scoate capul din zăpadă ca ghiocelul. Când am văzut că se transformă într-o bucată de pământ căutată, pentru că am îngrijit-o ca pe copilul meu, m-am panicat și am zis: <<dacă o să vină aici oricine, ce o să se întâmple cu liniștea mea din mlaștină?>>. Și m-am apucat să construiesc, din dorința de a-mi alege vecinii. Pe lângă faptul că mi-a plăcut foarte mult să construiesc atunci când am avut aventura cu căsuța mea.”, a spus Dorian pentru sursa citată mai sus.

