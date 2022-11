Ce pensie încasează Petre Roman de la statul român lunar. Suma de bani nu este deloc mică

Petre Roman a dezvăluit ce pensie încasează lunar de la statul român, pe lângă salariu de profesor universitar pe care îl primește de la universitatea din Geneva, unde predă.

Petre Roman, despre pensia pe care o încasează de la statul român. Ce sumă de bani primește

Iată că fostul premier al României, Petre Roman, primește pensie lunară de 10.000 de lei de la statul român, așa cum a declarat el în cadrul unei emisiuni tv, potrivit antena3. ro.

„Eu și acum muncesc pentru a câștiga un ban în plus. Sunt profesor și țin niște cursuri pentru care sunt bine plătit, sunt și președinte și profesor la o universitate din Geneva pentru care de asemenea sunt bine plătit și am și pensia mea. Am pensia mea și pensia specială care a fost restabilită acum trei luni. În cazul meu, fiind vorba de mai multe mandate, cinci mandate, am pensia 10.000 de lei”, a declarat Petre Roman, ptrivit sursei citată mai sus.

Acesta predă la Universitatea Swiss UMEF din Geneva, o instituție privată care a fost înființată în 1984. Universitatea are filale în Europa, dar și în Asia și Africa de Vest, la Burkina Faso.

Mioara Roman se deplasează într-un scaun cu rotile

Mioara Roman se deplasează în prezent într-un cărucior cu rotile, iar nepoțica ei a fost cea care a plimbat-o în curtea centrului. Cu toate acestea, Oana Roman a mărturisit că mama ei se simte bine, iar personalul locației care i-a devenit a doua casă se ocupă cu mare grijă de aceasta.

„Am venit la mama și Isa o scos-o la o plimbare. Pe mama am găsit-o bine, zâmbitoare, machiată și în super formă. A găsit Isa acuarelele aici la mama și s-a apucat de pictat. Petrecem timp de calitate cu mama la plimbare.

Isa e cea care se ocupă de plimbarea mamei. Vă spun pe cuvânt, mama arată fabulos. Face multe exerciții și mișcare pentru recuperare zilnic și asta îi dă energie și o stare bună. Doamnele infirmiere au machiat-o azi și este ca o floare!”, a mărturisit Oana Roman pe pagina de Instagram.

Oana Roman a trecut printr-o perioadă dificilă, având în vedere problemele de sănătate tot mai serioase ale mamei sale. Din fericire, se pare că Mioara Roman și-a recăpătat starea de bine, având din plin sprijinul fiicei sale.

