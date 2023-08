Maria Băsescu a fost mereu o prezență discretă, stând în umbra fostului președinte Traian Băsescu și dedicându-și timpul familiei.

Nu mulți știu, de fapt, cu ce pensie s-a ales fosta primă doamnă a României. Suma pe care o încasează seamănă cu cea a pensionarilor vulnerabili, care abia se descurcă de la o zi la alta.

Citește și: Maria Băsescu a dezvăluit cu ce se ocupa înainte de a-l cunoaște pe Traian Băsescu: „Îmi plăcea compania”. Cum s-au cunoscut soții

Ce pensie primește Maria Băsescu. Câștigă de 10 ori mai puțin față de soțul ei, Traian Băsescu: „E mulțumită oricum”

Soția fostului președinte al României în perioada 2004-2014 este căsătorită de aproape 50 cu tatăl fetelor sale, Ioana și Elena. Deși lucra în turism, și-a lăsat cariera deoparte pentru a se dedica familiei sale, devenind astfel o prezență destul de tăcută, în timp ce soțul ei era în lumina reflectoarelor.

Astfel, conform Evz.ro, fosta primă doamnă a României primește o pensie mult mai mică decât cea a lui Traian Băsescu. Mai exact, ar primi lunar „doar 700 de lei pe lună, ceea ce înseamnă 1.350 de euro pe an. Traian Băsescu are o pensie de 10 ori mai mare, în urma activității din politică. Fostul președinte încasează sub formă de pensie circa 13.000 de euro anual”, mai notează Evz.ro.

Citește și: Ce venituri a încasat Traian Băsescu, fostul președinte al României, potrivit declarației de avere

Fostul șef de stat și soția sau au ajuns să locuiască într-un apartament din zona de nord a Capitalei, pe care au amenajat-o cum și-au dorit. Anul trecut, Traian Băsescu și soția sa erau înștiințați de către Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” (R.A.-A.P.P.S.) să elibereze vila de protocol în care locuiau, pe motiv că ar fi colaborat cu fosta Securitate.

„Ştiţi ceva, un stat care-şi batjocoreşte foştii preşedinţi n-are decât să fie tratat de foştii preşedinţi cum îi tratează el. Aşa că ce-mi dă statul am să-i dau şi eu, n-am obligaţia să-i dau altceva. Credeţi-mă că nu am niciun regret personal după locuinţa statului, mi-am cumpărat un apartament foarte frumos, aşa că nu stau în mila statului român. Maria e mulţumită oricum, atât timp cât suntem împreună”, declara fostul preşedinte Traian Băsescu.

Germina Nagâţ, membru în Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), a afirmat că Traian Băsescu nu a fost “servit” de niciun serviciu de informaţii, iar informaţiile care au apărut despre fostul preşedinte legate de colaborararea sa cu Securitatea au fost “rezultatul încrucişării informaţiilor de toate felurile şi adâncirii investigaţiilor”, scrie News.ro.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea, a stabilit ICCJ în 23 martie, decizia fiind definitivă. În urma acestei decizii, Băsescu şi-a pierdut beneficiile care decurg din calitatea de fost preşedinte, mai scrie sursa citată.