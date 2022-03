Dan Bittman, adevărul despre motivele despărțirii de Liliana Ștefan. Ce spune la mai bine de un an de la separare

Dan Bittman a vorbit despre despărțirea de Liliana Ștefan în cadrul podcastului Fain și simplu al lui Mihai Morar. Artistul a mărturisit că motivele despărțirii au fost în integralitate ale lui. Dan Bittman și Liliana Ștefan au anunțat că s-au despărțit la finalul anului 2020.

„Liliana a fost femeia pentru care am și făcut copiii. Am stat de vorbă și ne-am sfătuit și ne-am gândit de ce stăm împreună și am zis hai să facem un copil și am făcut 3. Am stat împreună, am făcut o casă împreună, multe lucruri împreună. Ea a fost echilibrul. Este o femeie deosebită. Ea în contiuare este pilonul. Și pilonul educației copiilor mei. Nu ne-am despărțit în condiții foarte amiabile, dar lucrurile astea i le-am mai spus”, a declarat artistul.

Citește și: Motivul pentru care Dan Bittman nu reușește să vorbească prea mult cu fiii săi. Cum se înțelege artistul cu mama copiilor

Dan Bittman, despre separarea de Liliana Ștefan: „Motivele despărțirii sunt 100% ale mele”

Dan Bittman a afirmat că motivele despărțirii i-au aparținut în totalitate și chiar dacă separarea nu a fost în condiții amiabile, artistul are numai cuvinte de laudă la adresa fostei sale partenere.

Artistul a ținut să evidențieze faptul că, în timp ce el era plecat în concerte, Liliana Ștefan le oferea o educație exemplară băieților lor.

„Motivele despărțirii sunt 100% ale mele. Mi le asum. Dar ea a fost jumătate din viața mea. Sunt ani mulți în care am trăit foarte frumos, am încercat să avem o familie frumoasă, ca în orice film russc, lucrurile se termină”, a spus Dan Bittman.

Dan Bittman a mărturisit că cee ace regret este faptul că nu a petrecut suficient de mult timp cu cei trei băieți ai săi când erau mici.

„Atunci când am putut am încercat și reușit să fiu alături de ei”, a mai spus Dan Bittman.

Dan Bittman și Liliana Ștefan nu au fost căsătoriți, dar au avut o relație de 25 de ani

Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au despărțit după 25 de ani de relație.

„N-am reușit să facem chiar 30 de ani. Îmi pare rău, dar ce să fac? La noi nu s-a pus problema de inel. Liliana nu și-a dorit căsnicia pentru că nu acolo este secretul. Ne-am zis că atunci când nu o să ne înțelegem o să ne permitem să ne despărțim”, a precizat Dan Bittman, la Antena Stars, potrivit Spynews.

Dan Bittman a vorbit și despre relații anterioare, în care, după despărțire, a reușit să păstreze relații de prietenie, ceea ce nu s-a întâmplat și în cazul mamei celor trei copii ai săi.

Citește și: Monica Odagiu, presupusa iubită a lui Dan Bittman, prima declarație după ce presa a scris că s-au despărțit

Artistul a precizat că a încercat să-i explice Lilianei că ar trebui să lase la o parte asperitățile, însă acest lucru nu se întâmplă deocamdată.

Citește și: Te cunosc de undeva, 13 februarie 2021. Cristina Vasiu, face furori cu primul ei travesti, transformată în Dan Bittman

„Cu Liliana nu am reușit lucrul ăsta, spre mâhnirea mea. Dar sper că poate în timp asta poate deveni o țintă. Sper că pe viitor să avem o relație normală. Am încercat să-i explic că de dragul celor trei copii pe care i-am făcut din dragoste am putea să încercăm să mai pilim un pic din asperitățile astea de acum. Din păcate nu reușim în momnetul ăsta, dar eu nu sunt convins că nu o să reușim până la urmă”.

Observator Cine nu trebuie să ia comprimate cu iodură de potasiu Cine nu trebuie să ia comprimate cu iodură de potasiu

Carmen Tănase e al patrulea jurat la iUmor ▶ Vezi Necenzurat noul episod, în AntenaPLAY