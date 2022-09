Ce rol a jucat Hailey Bieber în despărțirea dintre Justin și Selena Gomez. Modelul a vorbit pentru prima dată despre acest subiect

Hailey Bieber a răspuns pentru prima dată întrebărilor legate despre rolul pe care l-a jucat în despărțirea dintre Justin Bieber și Selena Gomez, în 2018. Recent, celebrul cuplu a sărbătorit patru ani de căsnicie. Iată ce a spus Hailey Bieber despre evoluția relației cu îndrăgitul cântăreț.

Citește și: Justin Bieber și soția lui, Hailey, în cea mai tandră ipostază. Cum au fost surprinși de paparazzi pe un yacht

Ce a spus Hailey despre începutul relației cu Justin Bieber

Înainte de a se căsători cu Justin Bieber în septembrie 2018, acesta a avut o relație cu Selena Gomez timp de aproape opt ani, până când cei doi s-au despărțit la începutul aceluiași an.

„Când el (Justin Bieber) și cu mine am început să plănuim să ieșim sau orice de genul acesta, el nu a fost niciodată într-o relație. Nu aș face-o niciodată, nu îmi stă în caracter să mă bag în relația altcuiva. Am fost crescută mai bine de atât. Nu sunt intreresată să fac asta și nu am fost niciodată.", a spus Hailey în podcastul Call Her Daddy, citat de eva.ro.

Au decis să deschidă un nou capitol împreună

Deși Hailey a recunoscut că există situații în care aceste lucruri se pot întâmpla, ea a spus că nu a fost cazul cu Justin atunci când au decis să deschidă un nou capitol împreună.

Hailey și Justin au început să se întâlnească la sfârșitul anului 2014 și s-au despărțit un an mai târziu. Hailey și Justin Bieber s-au împăcat în 2018, după ce cântărețul și Selena abia se despărțiseră de câteva luni.

„Nu am fost niciodată cu el când a fost într-o relație cu cineva", a adăugat Hailey. „Înțeleg cum arată din exterior toată această situație, ca noi să ieșim împreună și să ne logodim imediat după ce el s-a întâlnit cu fosta. Dar, știu sigur că pentru ei, să închidă acea ușă, a fost lucrul potrivit."

Citește și: Justin Bieber este protector cu soția sa. Cum o alintă artistul pe femeia din viața sa

Hailey Bieber a vorbit despre relația soțului său cu Selena Gomez

„Nu erau într-o relație în acel moment, dar desigur există o istorie foarte lungă acolo și nu este relația mea. Nu are nimic de-a face cu mine. Așa că, respect asta foarte mult și știu că a închis un capitol și cred că a fost cel mai bun lucru care i s-ar fi putut întâmpla: să meargă mai departe, să se logodească și să se căsătorească, să-și continue viața în acest fel.”, a spus Hailey Bieber. „Și îmi este greu să vorbesc despre asta pentru că nu vreau să vorbesc în numele lor.”, a adăugat aceasta.

„Din nou, pentru că a fost relația lor și sincer respect asta foarte profund, dar știu ce a fost acolo atunci când ne-am reluat relația și știu ce a trebuit să se întâmple pentru a ne împăca într-un mod sănătos."

Hailey a lăsat de înțeles că nu ar fi reluat niciodată relația și nu s-ar fi căsătorit cu Justin dacă relația lui cu Selena nu s-ar fi încheiat complet.

Citește și: A postat o poză intimă, din pat, cu soția. Imaginea cu Justin Bieber care face furori pe rețelele de socializare

Mara Oprea e protagonista unui nou super episod Roata Vedetelor ▶ Vezi acum, exclusiv în AntenaPLAY