Ce s-a ales de fiul Mădălinei Manole. Petru Mircea Jr. avea doar un an când și-a pierdut mama

Mădălina Manole și-a dorit multă vreme să devină mamă, iar visul ei a devenit realitate în 2009. Atunci a adus pe lume un băiețel, însă nu a putut vedea cum acesta crește, face primii pași sau rostește primele cuvinte.

Gestul ei, care a șocat pe toată lumea, a luat-o de lângă micuțul pe care și l-a dorit atât de mult. După decesul fetei cu părul de foc, au urmat o mulțime de tensiuni în familia acestuia, iar băiatul a fost crescut de tatăl său, Petru Mircea.

Petru Mircea Jr., crescut de tată

Acesta a îndeplinit rolul de tată, dar și de mamă. L-a protejat așa cum a știut, iar acum Petru Jr. are 13 ani.

Se pare că declarațiile dure dintre familiile Petru - Manole au răcit relațiile, așa că rudele Mădălinei Manole nu au interacționat prea mult cu fiul Mădălinei. Abia în 2018, instanța a hotărât că Petru Junior nu trebuie să stea numai cu Petru Mircea, soțul Mădălinei, ci și cu bunicii materni.

Aceștia au primit două zile pe săptămână pe care să le petreacă cu nepotul lor, însă asta se întâmpla abia la un an de la moartea Eugeniei Manole, mama artistei. Ion Manole s-a stins din viață în 2020, dar nu se știe dacă a reușit să petreacă timp cu cel mic.

Marian Manole, fratele Mădălinei Manole, spune că nu și-a mai văzut nepotul de mai bine de 12 ani

Conform declarațiilor făcute de Marian Manole la aniversarea copilului, acesta nu l-a mai văzut de când sora sa l-a adus pe lume și că nu știe cum a evoluat nepotul în toți acești ani.

“La mulți ani, copil frumos! Pui mic, copilul Mădălinei, împlinește astăzi 13 ani! Puiul cel mic din fotografie s- a făcut măricel, este un băiețel frumos și, sper eu, isteț! Nu am de unde să știu cum arată fizic și cum gândește la vârsta lui pentru că nu l-am văzut de când mama lui l-a adus pe lume! La multi ani fericiți, copil frumos! La multi ani, pui mic! Acum ești un băiețel destul de mare, ai împlinit 13 ani, să fii sănătos, să crești mare, frumos, talentat și deștept ca mama ta!”, a scris Marian Manole pe rețelele de socializare pe 8 iunie 2022.

De altfel, în urmă cu câțiva ani, Petru Mircea a vorbit despre cât de greu i-a fost să suplinească ambele roluri, de mamă și tată, pentru băiatul său. El spunea că nimeni nu s-a interesat de-a lungul timpului de felul în care își crește fiul.

„Nimeni n-a fost interesat cum m-am descurcat eu până acum singur cu copilul. Aşa că nimeni nu are ce să aibă cu subiectul ăsta. Sunt dator cuiva cu explicaţii de genul ăsta?! În ultimii doi ani am stat la telefoane cu jurnaliştii, să explic, să desfiinţez ce a zis socrul meu. Dar de ce?

Nu mai am energie, nu mai am răbdare! Să înţeleagă lumea ce vrea! N-am altă soluţie decât ignoranţa, decât să-mi cresc copilul ferindu-l cât pot de tot ce am trăit eu din partea socrilor mei. Şi voi face asta cu preţul suprem dacă trebuie.”, mărturisea în urmă cu mai mult timp Petru Mircea, conform Substanțial.

Cum arată fiul Mădălinei Manole la 13 ani

În 2010, pe când era doar un bebeluș, Petru Mircea Jr. devenea orfan de mamă. Acum, la 13 ani, acesta îl are alături necondiționat pe tatăl său.

Cele mai recente imagini cu adolescentul au fost surprinse de paparazzi, care l-au pozat alături de tatăl lui.

Îmbrăcat într-o pereche de pantaloni negri, tricou albastru și jachetă sport neagră, Petru seamănă foarte mult cu Mădălina Manole și pare un copil foarte îngrijit. El a fost fotografiat în parcarea unui centru comercial, cu tatăl său, care îl ținea protector de umeri.

Despre pasiunile și rezultatele școlare ale lui Petru Mircea Jr nu se știe nimic, tatăl său a făcut tot posibilul să-l protejeze de ochii curioșilor. În 2018, s-a scris că micuțul ascultă cu drag piesele mamei sale.

