Ce s-a întâmplat cu David Pușcaș, băiatul adoptat de Luminița Anghel. Prin ce trece tânărul: „Aștept să mă mănânce gândacii”

Luminița Anghel și-a adoptat fiul pe când David Pușcaș avea doi ani, iar soțul ei era pe atunci Marcel Pușcaș. Cei doi însă nu au păstrat legătura, în timp ce tânărul i-a adus acuzații dure, de mai multe ori în spațiul public, la adresa artistei.

Citește și: Luminița Anghel a răbufnit după ce s-a speculat că și-ar fi mărit buzele. Imaginea prin care a vrut să demonstreze contrariul

David Pușcaș, băiatul adoptat de Luminița Anghel, a povestit cum se manifestă depresia în cazul său. Prin ce stări trece tânărul

Fiul adoptat al Luminiței Anghel le-a mărturisit fanilor, prin intermediul unui vlog, cum arată o zi din viața sa, când se confruntă cu un episod de depresie.

„Nu aruncați cu roșii. Eu când sunt în depresie și stau ca legumă infectă în pat și aștept să mă mănânce gândacii, și viermii, și bolile. Stau și cu săptămânile nespălat pe dinți și pe corp. Cam așa se manifestă la mine depresia”, a spus David Pușcaș, într-un vlog, notează Rtv.net.

David Pușcaș nu a rămas în relații foarte bune cu cea care l-a adoptat încă de mic copil, certurile apărând după ce Luminița Anghel s-a despărțit de Marcel Pușcaș în 2003. În prezent, vedeta se simte un om împlinit și are o familie fericită alături de actualul soț, Silviu Dumitriade, și de fiul lor, Filip.

Băiatul adoptat a afirmat, în trecut, că nu a fost dorit, motiv de la care au plecat toate neînțelegerile. Mai mult, David Pușcaș a recunoscut că a greșit când a rămas în custodia mamei și nu a tatălui, după divorț, conform Okmagazine.ro.

La rândul său, Luminița Anghel a spus și punctul ei de vedere, negând că băiatului i-ar lipsi ceva anume.

„Vreau să vă mărturisesc că David nu locuiește la marginea orașului, ci într-un cartier de oameni civilizați, în sectorul 3. Nu îi lipsește nimic și are tot confortul acolo: mașină de spălat, frigider, aragaz, microunde, vase, tot, tot ce îi trebuie.

Nici măcar o pastă de dinți nu și-a cumpărat din banii lui, nici măcar un săpun sau o sticlă de apă nu și-a cumpărat singur! Totul i-a cărat mă-sa, în tot acest timp! Mama asta pe care o face de râs și de care își bate joc acum!

Ei bine, eu muncesc pentru ceea ce am. Muncesc pentru pâinea pe care o pun pe masă și la mine, și la el! Să știți că am martori pentru tot ceea ce am făcut pentru el, dar și pentru toate reacțiile lui violente pe care le-a avut față de mine, prin mesaje, șantaj și amenințările la care a recurs', a declarat solista, la un moment dat, scrie Libertatea pentru femei.

Vezi și: Nu te supăra, frate!, 2 februarie 2023. Sanda Ladoși și Luminița Anghel la jocul culorilor

Cine i-a luat locul Luminiței Anghel. David Pușcaș o consideră „noua mamă adoptivă”

Dana Coteanu, cunoscută sub numele de scenă ca Dana Marijuana, este una dintre artistele de hip-hop care au făcut furori în anii 2000. Vedeta a devenit un real sprijin pentru tânăr, ajutându-l atunci când are nevoie de ea.

”David Pușcaș vine des pe la mine, îl sfătuiesc, când are probleme, sunt și mama lui, dar și mama tuturor. Țin la el, e ca și copilul meu, trebuie să am grijă de el, când e în preajma mea. O cunosc și pe mama lui, pe Luminița Anghel.

Nu știu el ce proiecte muzicale mai are, poate, pe viitor, vom și colabora. Momentan, nici eu nu am mai scos nicio piesă, am unele în lucru”, a declarat Dana Coteanu, pentru Ego.ro.

Concurenți de excepție au luat cu asalt competiția Chefi la cuțite ▶ Vezi noul episod disponibil integral în AntenaPLAY