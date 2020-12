Ce s-a întâmplat cu ea și cum arată acum fetița din filmul "Grinch", Transformarea e incredibilă

Au trecut nu mai puțin de două decenii de la lansarea celebrului film de Crăciun ''How The Grinch Stole Christmas'', timp în care micuța Cindy Lou Who a devenit o domnișoară în toată regula. Transformarea celei mai adorate copile de la Hollywood este de-a dreptul incredibilă.

Cum arată acum fetița din filmul ''Grinch''

Cindy Lou Who sau Taylor Momsen, pe numele său real, are acum 27 de ani și un look total diferit față de acum 20 de ani. Vedeta se bucură de o carieră de succes atât în actorie, cât și în muzică. Artista nu mai are nimic în comun cu fetița care făcea furori în filmul ''Grinch''. Acum preferă stilul gotic, machiajul strident și ținutele cât mai provocatoare.