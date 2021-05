Ce se întâmplă cu divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase. Au petrecut Paștele împreună, dar procesul continuă: „Vedem ce facem”

În iunie, Ioana și Ilie Năstase au prima înfățișare la judecătorie, în procesul de divorț. Totuși, soția tenismenului a povestit că a petrecut sărbătorile alături de soțul ei, al cărui comportament s-a schimbat în bine: „Vom vedea ce vom face”, a spus Ioana despre divorț.

Ioana Năstase a povestit pentru Click! cum au decurs sărbătorile. Bruneta a petrecut sărbătorile în familie, avându-l aproape și pe Ilie Năstase, despre care a spus că a fost binedispus și „apropiat de biserică” în această perioadă.

„Am avut sărbători frumoase, în familie. La casa de pe malul Dunării a mamei ne-am strâns cu toții la masă: fratele meu cu băieții, eu și Ilie, băiatul meu Teo. Mama e o bună bucătăreasă și a fost în priză, deși are 68 de ani. Ne-a făcut de toate. Pască, cozonac, drob, friptură. Eu nu am gătit nimic pentru că ea nu îmi dă voie, dar am venit cu cumpărături. Nu că n-aș ști să fac. La prima căsătorie aveam 11 perechi de fini și 13 copii botezați, și făceam mese cu trei zile înainte. Eu ma ocupam de bunătăți, și aveam o femeie care spăla vasele pentru că nu-ți pot spune cât se strângea după fiecare masă. Am pus masa afară în curte, la aer, am mâncat, ne-am simțit bine. Cel mai bine mi-a părut să-l văd pe Ilie binedispus. S-a bucurat foarte tare de atmosferă, am fost împreună la biserică, a cântat. Eu, în ăștia trei ani, nu l-am văzut niciodată atât de apropiat de biserică", a declarat Ioana Năstase pentru Click!

În ceea ce privește divorțul, Ioana nu știe ce se va întâmpla pe viitor. Prima înfățișare în proces are loc în iunie, dar nu a stat de vorbă cu soțul ei, cu privire la acest subiect.

„Ilie s-a schimbat foarte mult în perioada asta. M-a sunat avocata să mă anunțe termenul la Judecătorie. Pe data de 24 iunie avem prima înfățișare. Eu nu am stat în perioada asta să mă gândesc ce voi face. Mă comport normal, nu am deschis subiectul deloc cu el. Vom vedea ce vom face", a declarat Ioana Năstase.

Ioana Năstase a chemat poliția, spunând că a fost agresată de Ilie Năstase

Ioana Năstase a depus actele de divorț în luna martie, după ce în ianuarie a avut parte de un adevărat scandal cu soțul ei, care s-a încheiat cu intervenția poiției.

"Am ajuns acasă şi... am rămas şocată. O ploaie de palme! Folosesc aceşti termeni ca să păstrez cât de cât decenţa. Nu mi s-a întâmplat aşa ceva în viaţa mea. Pentru că nu ştiam dacă mai ies vie, am chemat poliţia", spunea Ioana, în luna ianuarie.

Bruneta nu a făcut plângere la poliție împotriva lui Ilie Năstase, dar a decis să divorțeze.

Ilie şi Ioana Năstase s-au cununat religios pe 6 iunie 2020. Naşii le-au fost Ciprian Marica şi soţia lui. Până la vârsta de 74 de ani, Ilie Năstase a fost căsătorit de 5 ori. Fostul campion de la Roland Garros (1973) şi US Open (1972) a mai fost căsătorit cu Dominique Grazia, Alexandra King, Amalia Teodorescu şi Brigitte Sfăt.

Ilie Năstase a reușit să câștige 83 de titluri ATP în carieră, dintre care două de Grand Slam, la US Open (1972) și la Roland Garros (1973) și este primul lider al clasamentului ATP. Acesta a fost căsătorit de patru ori, iar una dintre soțiile sale a fost chiar Brigitte Sfăt, cu care a fost căsătorit din 2013 până în 2018.

În anul 1996, Ilie Năstase a candidat pentru postul de primar al Bucureștiului, iar în 2005, "TENNIS Magazine" l-a plasat pe locul 28 în lista celor „40 cei mai mari jucători de tenis din ultimii 40 de ani”.