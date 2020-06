Distracție maximă! Ce se întâmplă în culisele celui mai incendiar cooking show - Chefi la cuţite! | FOTO

Primele imagini din sezonul 8 Chefi la cuțite! Schimbările neașteptate observate de fani. Ce este diferit

Se simpatizează unul pe celălalt, se simt bine, au simțul umorului toți, fac glume, râd și fac și fotografii împreună.

Relația dintre Gina Pistol și Cătălin Scărlătescu

S-a tot speculat că între Gina Pistol și chef Cătălin Scărlătescu este mai multe decât o relație de prietenie, mai ales după ce ea a spus că dacă va el va ajunge la 90 de kilograme, se vor căsători.

Cert este că Scărlătescu s-a pus serios pe slăbit și toată lumea îi cuplează, iar mulți vor să știe dacă ei sunt sau nu iubiți.

Gina Pistol a făcut lumină în privința relației sale cu chef Cătălin Scărlătescu, după luni întregi în care s-a speculat pe această temă.

Gina Pistol are PĂTRĂȚELE pe abdomen!! Se antrenează mai ceva ca Ronaldo. Care este liga preferată a prezentatoarei: "Am trei echipe foarte puternice"

Cei doi sunt doar foarte buni prieteni și nimic mai mult.

”Mai oameni buni, sunt un om cu frica de Dumnezeu, drept urmare, nu am cum sa am o relatie cu fratele meu,mai mare, Scarlatescu...pentru ca e "my brother from another mother" asadar, radem, glumim, facem farse...insa fiecare dintre noi are viata lui si iubeste... in alta directie! Pana atunci ...PEACE AND LOVE!

Fiti cu ochii pe "Chefi la cutite" ca sa vedeti cum reactioneaza un burlac convins intr-o astfel de situatie!” a scris Gina Pistol cu ceva timp în urmă pe Facebook.