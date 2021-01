Ce se întâmplă între Andra Voloș și Mircea Eremia. Frumosul fotomodel a spus tot adevărul despre relația dintre ei

În luna decembrie a anului trecut, Andra Voloș și Mircea Eremia, fratele artistei Alina Eremia, au publicat mai multe fotografii împreună, iar de atunci au apărut zvonuri că ar forma unul dintre cele mai noi cupluri din showbiz-ul românesc.

Frumosul fotomodel se mândrește cu un corp senzațional, care pune pe jar toți bărbații, chiar și pe faimosul afacerist Dan Bilzerian, care a abordat-o pe Instagram. Aceasta a ținut neapărat să lămurească lucrurile și a vorbit la Antena Stars despre subiectul care a deranjat-o.

”Nu l-am cunoscut, nu l-am văzut niciodată în viața mea. (...) Toată lumea mă judeca, îmi ziceau "Ai fost aia a lui Dan Bilzerian". Nu am fost, dacă eram îmi asumam. Eu în perioada aia am văzut costumul ăsta de baie la el, l-am comandat, am pozat în el și i-am dat tag. A început să-mi scrie, mi-a dat like-uri.”, a spus ea.