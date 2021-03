Ce soție tânără are David Hasselhoff, actorul din Baywatch. Cum arată blonda superbă, cu 27 de ani mai mică decât el

Povestea de dragoste dintre David și Hayley

David și Hayley s-au căsătorit în 2018 în Italia. Pe atunci, David spunea: “Pentru o perioadă mai lungă de timp am crezut că nu e ok să mă căsătoresc cu Hayley pentru că sunt mult mai în vârstă decât ea și nu am vrut să o privez de distracție, tinerețe și bucuria de a îmbătrâni împreună și de a avea copii. Suntem împreună de aproape 7 ani și am petrecut clipe minunate împreună. Am realizat cât de mult o iubesc pe Hayley și cât de mult suntem implicați unul în viața celuilalt”.

Hayley și David s-au cunoscut în 2011, pe când actorul era jurat în emisiunea Britain's Got Talent. Cei doi s-au cunoscut într-un magazine, unde Hayley lucra ca vânzătoare. Ea i-a cerut să facă o poză împreună și așa s-au îndrăgostit.

Actorul din Baywatch și Knight Rider are deja două fiice din căsnicia anterioară, pe Taylor, în vârstă de 30 de ani, și Hayley Hasselhoff, în vârstă de 27 de ani.

Cariera de succes a lui David Hasselhoff

David a devenit faimos odată cu rolul său din serialul Baywatch (1989-2000) unde a făcut furori cu fizicul său.

De asemenea, el a jucat și în cunoscutul serial Tânăr și neliniștit, în rolul lui Dr. Snapper Foster, între 1975 – 1982.

El a mai apărut și în alte producții de succes precum Dodgeball (2004), The SpongeBob SquarePants Movie (2004), Click (2006) și Hop (2011). Înainte ca Samuel L. Jackson să primească rolul lui Nick Fury în universul Marvel, David Hasselhoff a fost cel care l-a interpretat pe super-erou prima dată, în filmul Nick Fury: Agent of S.H.I.E.L.D. (1998).

Între 1982 și 1986, faimosul actor l-a interpretat pe Michael Knight în serialul SF Knight Rider și a ajuns să considere această producție “mai mult decât un show TV”.