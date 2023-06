Ce spune Georgiana Lobonț despre presupusul divorț de Rareș Ciciovan. Artista a făcut recent afirmații: „M-am enervat”

Recent, frumoasa cântăreață a vrut să lămurească, de fapt, cum au stat lucrurile atunci și de ce nu este adevărat faptul că s-au despărțit.

Ce spune Georgiana Lobonț despre presupusul divorț de Rareș Ciciovan. Explicațiile pe care le-a dat artista

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan sunt căsătoriți de câțiva ani și au împreună o familie frumoasă, alături de cei doi copii, Eduard și Irina.

Într-un interviu acordat pentru Xtra Night Show, cu Dan Captos, artista a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, la începutul anului, când s-a zvonit că cei doi urmează să divorțeze. La scurt timp însă ambii s-au afișat într-o vacanță binemeritată, în Maldive.

„În ianuarie și februarie am fost în Maldive și în Tenerife. Am vrut să mergem și în Dubai, dar n-am mai putut, am lăsat doar prietenii să meargă. Am plătit biletele pe acolo, mi-a părut rău, dar s-a ivit să trebuiască să fim în alte părți și atunci am renunțat.

Eram în vacanță, era foarte frumos și foarte bine până când au apărut acele discuții și, sincer, m-am enervat când le-am văzut, dar tot el m-a sfătuit că ar fi cel mai bun lucru pe care l-am putea face să nu intrăm în jocurile astea, să stăm relaxați și să ne vedem de vacanță, pentru că noi sunte bine și asta se vede.

N-am de ce să mă feresc de nimeni, dar nici nu am ce să confirm dacă nu e adevărat nimic, adică te pun în niște situații atât de penibile încât îți e rușine să zici că nu e adevărat”, a explicat Georgiana Lobonț.

La acea vreme, artista a primit un val de critici pentru farsa făcută, referitor la despărțirea celor doi.

Zvonul că ar divorța a venit ca o surpriză pentru fanii cântăreței, care s-au așteptat să vadă o familie puternică și stabilă: „Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot! Gata, un nou început pentru fiecare și cam asta-i tot!", a spus soțul Georgianei Lobonț, la Antena Stars.

Întrebat care a fost impulsul, bărbatul a răspuns cu repeziciune: "Impulsul de moment e de acum 5 ani".

„Ce nu merge între voi? Păreți că sunteți o familie frumoasă. Aveți 2 copii minunați...", întreabă reporterul Antena Stars. Soțul Georgianei Lobonț adaugă: „Și la mine foarte multe afaceri par foarte bune. Una este a părea și alta este a fi”.

Întrebat cum a primit Georgiana vestea, el a spus:„"Nu știu sunați să întrebați să vă răspundă, nu știu. Am făcut doi copii, sunt frumoși, sunt deștepți, seamănă cu mine, Ce să zic?".

Reporterul a încercat să-i spună că poate lucrurile se vor așeza între ei, însă bărbatul a fost ferm: „Așa era acum 5 ani. Atunci era posibilă chestia asta, dar astăzi, astăzi este gata! Orice lucru are un început și un final".

Reporterul Antena Stars: „Cu toate acestea, în toată perioada asta, când tu spui că voi nu sunteți ok, voi ați făcut copilașii!"

„Ce treabă au copiii cu a fi doi oameni ok? Copiii se fac fără discernământ. Ce treabă au copiii cu doi oameni? Nu vreau să fie urât ce spun. Aci oameni poate nu sunt ok. Unul dintre ei poate merge în sus altul în jos și din diferență. Eu vorbesc strict de diferență", a mai spus în încheiere pentru Antena Stars soțul Georgianei Lobonț, care a confirmat divorțul de soția lui.

