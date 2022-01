Ce va face Anamaria Prodan cu tatuajele în care apare numele lui Laurențiu Reghcampf: „Și în casă am sculptate inițialele L.R.”

Întrebată în cadrul podcastului „La mijloc” al lui Codin Maticiuc, ce se va întâmpla cu tatuajele care îi amintesc de Laurențiu Reghecampf. Impresara a mărturisit că nu va șterge niciun tatuaj și se bucură că pe fiul lor, Bebeto, îl cheamă tot Laurențiu Reghecampf, iar inițialele L.R. continuă să aibă o semnificație aparte în inima ei.

Anamaria Prodan a declarat că peste tot în casa în care locuiește sunt inscipționate inițialele L.R.

Citește și: Anamaria Prodan a publicat imagini cu amanta soțului în lenjerie intimă. Ce l-a anunțat pe tatăl fiului său prin mesajul postat

Ce spune Anamaria Prodan despre tatuajele cu inițialele și chipul lui Laurențiu Reghecampf

„Laurențiu Reghecampf… L.R. O să le păstrez toată viața. Fiul meu e Laurențiu Reghecampf, acesta este norocul meu. Eu în toată casa i-am făcut surpriză soțului meu până să plece de acasă… am stat trei luni în România pentru că mă ruga să stau aici. Să nu vin în Dubai că e pandemie. Și să stau în România să termin casa. Peste tot este sculptat «L.R, Laurențiu Reghecampf». Peste tot, scările… e blazonul familiei. Vezi, m-a dus capul de i-am pus fiului meu același nume”, a spus Anamaria Prodan, în podcastul „La mijloc”.

Anamaria Prodan are pe spate un tatuaj cu familia sa, iar pentru realizarea acestuia vedeta a suferit cumplit:

„Pentru mine, familia înseamnă totul pe pământ. Am stat ceva până am găsit artistul potrivit, profesor la școala de arte care mi l-a tatuat. Am multe tatuaje, dar ăsta a fost cumplit (…) a durut rău de tot. Am stat 9 ore și n-am făcut decât două minute pauză. S-au minunat toți', a povestit Anamaria Prodan.

Ce mesaje îi trimitea Corina Caciuc lui Laurențiu Reghecampf, înainte de a anunța divorțul de Anamaria Prodan

În cadrul aceluiași podcast, Anamaria Prodan a spus că Laurențiu Reghecampf îi arăta mesajele pe care le primea de la Corina Caciuc.

„Am toate discuțiile de la el, uite ce scrie aici, e adresa domnișoarei. Ce este asta? Este un link cu divorț, îl învăța cum să divorțeze, că el tot îi spunea: ‘E pandemie, nu se poate divorța acum’. Sunt de la Reghe, redirecționate toate. Uite ce îmi scrie aici Reghecampf, ce îi spune domnișoara: ‘Hai că mă iei deja de proastă prea mult și începi să mă deranjezi’.

De ce? Pentru că Reghecampf mințea că nu poate divorța acum, probabil că în mintea lui nu a vrut niciodată să divorțeze, dar părerea mea, cred că îl are cu ceva la mână. Nu ai cum să decazi așa. Uite mesajele, de la soț către mine. Iubi Soare îi spuneam eu, așa trecut. Toate aceste mesaje, uite ce spunea despre domnișoară, ia uite unde a agățat-o: ‘Am agățat-o la bar”, a spus Anamaria Proan, în cadrul podcastului lui Codin Maticiuc.

Citește și: Anamaria Prodan explică ce legături a avut, de fapt, cu Dan Alexa, la 3 ani după ce s-a speculat că ar fi format un cuplu

Vestea divorțului dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecapf a fost de necrezut pentru fani, având în vedere că cei doi au sărbătorit anul trecut nunta de cristal și și-au reînnoit jurămintele.

Anamaria Prodan a povestit adevărul despre perioada în care cei doi au decis să divorțeze.

„Eu l-am crezut pe bărbatul meu până acum la nuntă (nunta de cristal – n.r), pe 1 iunie. Pe 1 iunie, eu îl credeam când spunea că a terminat cu… Că ea l-ar fi șantajat și așa mai departe. Dacă omul a venit și mi-a spus: «Iartă-mă, ești îngerul meu, dacă nu erai tu, eu nu eram, te rog iartă-mă! Am greșit, am găsit-o pe asta prin bar… Gata, hai să fim fericiți. Hai să trecem peste»”, a spus Anamaria Prodan.

Laurențiu Reghecampf a ieșit oficial în public în luna decembrie a anului 2021, când au făcut o ședință foto de sărbători.

Nu rata azi Marea Premieră a noului sezon Adela ▶ Toate episoadele din serialul tău preferat sunt în AntenaPLAY