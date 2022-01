Anamaria Prodan a publicat imagini cu amanta soțului în lenjerie intimă. Ce l-a anunțat pe tatăl fiului său prin mesajul postat

Anamaria Prodan a publicat o serie de fotografii care o arată pe amanta soțului său în lenjerie intimă. Impresara a notat la descrierea imaginilor că singurul vinovat este tatăl copiilor ei și că așteaptă să-și recupereze bunurile pe care acesta le-ar fi luat încă de la începutul relației cu noua parteneră.

Ce a scris Anamaria Prodan la descrierea imaginilor cu amanta soțului în lenjerie intimă

”Amanta soțului meu nu are nici o vină pentru mascarada lui Reghecampf. Ca multe alte fete caută un loc cald și o familie! O felicităm pentru îngerașul din burtică și ne rugăm pentru el să nu pățească ce a pățit Reghe Jr. cu tatăl lui.

Pozele primite cu amanta soțului meu CĂCIUC nu-s plătite de mine sau de copiii mei! Știm ce născocește soțul meu. Ne-am obișnuit să vorbească urât de noi în oraș, să ne blameze, să dea vina pe noi pentru trecutul amantei lui, să amenințe prietenii comuni! Nu judecăm pe nimeni căci viața amantei nu este problema noastră, a familiei.

Dreptul la liberă exprimare însă o să-l folosim mereu. Nu o cunosc pe doamna SILVANA PENG, cuscra domnului Reghe și nu am vorbit niciodată cu dânsa. Știe ca mamă, probabil,cu cine are de a face. Repet! Mesajul este poate șoc pentru Reghe! Nu amanta aceasta are vină pentru situația macabră în care se afla el! Este doar vina domniei sale! Dacă nu era această amantă era alta. Cum au mai fost multe.

Problemele lui Reghe le vedeți azi. Vedeți ce bine se descurcă ca antrenor. Vă dați seama ce impresie au jucătorii de el. Ce exemplu demn de urmat este el. Faptul că nu are treabă cu fotbalul de cam multă vreme, că i pleacă oamenii din staff, că are activități mass media! Rușinea țării, cum îl numesc cei de acasă, și băiatul lui cel mic pe care îl înregistrează și forțează să facă poze pentru a le posta pe Instagram… poze făcute cu forța să dovedească oare ce în proces :) !

Problema lui Reghecampf este mare. Nu înțelege că cel mai simplu este să înapoieze ce a furat familiei și să dispară forever. Concluzie! NU NE INTERESEAZĂ TRECUTUL SAU VIITORUL AMANTEI. NU NE INTERESEAZĂ LUMEA ÎN CARE A CĂZUT REGHE! AMANTA CĂCIUC NU EXISTĂ PENTRU FAMILIA MEA ȘI NIMENI NU SE INTERESRAZĂ CUM INSINUEAZĂ REGHE DE EA. L AM RUGAT PE REGHE ATÂT. SĂ RETURNEZE CEEA CE A SUSTRAS ÎN ANI FAMILIEI ȘI DUPĂ SĂ DISPARĂ FOREVER ȘI DIN AMINTIRILE NOASTRE 🙌”, a scris Anamaria Prodan la descrierea seriei de fotografii cu iubita soțului său.

Ce vrea Anamaria Prodan de la soțul ei

Ulterior, în comentarii a mai adăugat un mesaj. Ea a subliniat faptul că se luptă doar pentru a îi fi restituite bunurile furate și că familia ei este fericită.

„Poate terminăm cu tragediile acestea de genul „neagră de furie”, „Ana care suferă”. Ana și copiii sunt fericiți că au scăpat de minciună și hoție la drumul mare. Suntem fericiți, dar luptăm toți pentru a recupera averea sustrasă”, a mai scris Anamaria Prodan, într-un comentariu, acuzându-l din nou pe Reghe că a luat bani din conturile familiei.

