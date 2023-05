Vica Blochina, cele mai recente dezvăluiri despre relația cu Victor Pițurcă. Cu ce a încercat să o convingă când era însărcinată

Se pare că dragostea dintre Vica Blochina și Victor Pițurcă a durat timp de 16 ani, iar produsul iubirii lor este Edan, care locuiește, de mai bine de un an, cu fostul fotbalist și soția acestuia, potrivit gsp.ro. Cu toate acestea, situația nu a stat mereu așa, copilul locuind o vreme și cu mama sa. Iată ce dezvăluiri a făcut Vica Blochina!

Vica Blochina susține că a făcut multe compromisuri pentru ca Victor Pițurcă să îl recunoască pe copilul lor

Vica Blochina a fost invitată, recent, în cadrul unui podcast cunoscut („TARE DE TOT”), acolo unde ar fi mărturisit că a făcut multe sacrificii pentru ca fostul selecționer să își recunoască copilul, potrivit sursei citate mai sus.

Se pare că, la început, instanța decidea ca Victor Pițurcă să îi dea, lunar, fiului său suma de 10.000 de euro. Mai apoi, fosta balerină de la clubul „Melody” ar fi ajuns la o nouă înțelegere cu bărbatul cu care s-a iubit, punându-se de acord asupra sumei de 1.500 de euro:

„Binele copilului e mai important decât binele meu. Eu mi-am propus ca Edan să nu crească cu probleme că nu e dorit. La noi a fost vorba de orgoliu. Mi-am dorit foarte mult ca el să nu sufere și am făcut foarte multe compromisuri. Am renunțat la o mare parte din pensia alimentară și am încasat foarte puțini bani de la Pițurcă. Am renunțat la 10.000 de euro. Eu câștigasem în instanță pensie alimentară de 10.000 de euro.”

„După ce am fost la INML și am semnat... și s-a văzut copilul cu tatăl lui să facă testul de paternitate... Înțelegerea a fost să aibă grijă de copil, copilul să fie pe numele lui dacă eu renunț la banii ăia. I-am spus să scrie cât vrea el la pensie alimentară și să dea orice sumă de bani consideră el că trebuie să primesc pentru copil. Când am ajuns la notar suma de bani a fost de 1.500 de euro.”, a dezvăluit Vica Blochina în cadrul podcastului „TARE DE TOT”.

Vica Blochina a dezvăluit că acum nu mai primește acești bani, deoarece băiatul locuiește cu tatăl său

Fosta balerină a mai relatat că băiatul locuiește, în prezent, cu tatăl lui, după ce ea s-a ocupat îndeaproape de educația acestuia, oferindu-i, cu grijă, cei șapte ani de acasă.

Vica Blochina a adăugat că fostul amant îl iubește mult pe copilul său și nu este deloc deranjată de faptul că băiatul a ales să stea alături de tatăl său, într-un mediu unde „sunt mult mai mulți bărbați”:

„Banii ăștia i-am primit pentru copil timp de... Acum nu primesc. Copilul stă la el. Eu prefer să aibă copilul relație bună cu tatăl decât să aibă mai mulți bani. Mi-am dorit foarte mult să cresc copilul așa cum trebuie șapte ani. Sunt foarte fericită că Edan a ales să locuiască la tatăl lui. M-am bucurat că a ales să locuiască într-un mediu unde sunt mai mulți bărbați, pentru că la mine acasă erau numai femei. Copilul e pe numele tatălui, Piți îl iubește mult pe Edan, copilul duce o viață frumoasă. Victor Pițurcă e un bărbat cu coloană vertebrală.”, a mai declarat Vica Blochina, citată de gsp.ro.

Vica Blochina susține că Victor Pițurcă a încercat să o facă să renunțe la sarcină

Vica Blochina a mai dezvăluit că a rămas însărcinată de ziua ei de naștere și nu a avut niciun gând să renunțe la copil. Cu toate acestea, ea susține că Victor Pițurcă a încercat să o convingă de nenumărate ori că ar fi mai bine să renunțe la copil:

„Eu sunt un om rece și cu copilul meu am fost la fel. Mi-am dorit un copil. Copilul mi l-a dat Dumnezeu. Eu am știut că o să am copil. Eu am rămas însărcinată de ziua mea. Nu aveam niciun gând să scap de copil. M-a chinuit tatăl lui pe perioada de sarcină, pentru că încerca să mă facă să renunț. Eu înțeleg, dar știam că o să duc sarcina până la capăt.”, a mai adăugat fosta balerina de la Clubul „Melody”.

