Cel mai râvnit actor de la Hollywood, cu tatuajele la vedere, pe plajă. Ce tatuaj le-a atras atenția fanilor

Tot pe antebrațul stâng, Brad mai are tatuată silueta lui Ötzi the Iceman, cunoscut și ca Frozen Fritz. Pe abdomen, actorul are un tatuaj și cu ziua de naștere a Angelinei Jolie.

Pe antebrațul drept, Brad Pitt și-a tatuat inițialele tuturor membrilor familiei, A de la Angelina, M de la Maddox, P de la Pax, Z de la Zahara, S de la Shiloh, K de la Knox and V de la Vivienne.

Pe mâna dreaptă, pe biceps, actorul și-a tatuat un citat cu note romantice care aparține lui Rumi, “There exists a field, beyond all notions of right and wrong. I will meet you there”, în traducere “Există un câmp, în spatele tuturor noțiunilor care ne arată ce e bine și ce e greșit. Ne întâlnim acolo”.

Un tatuaj cu o motocicletă apare pe bicepsul său stâng, tatuaj ce subliniază pasiunea lui pentru motociclete.

Având în vedere că actorul nu își afișează des tatuajele și niciodată pe toate, nu se știe numărul exact de tatuaje pe care acesta îl are.