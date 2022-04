Celebra actriță Thalia, mesaj emoționant pentru Nadia Comăneci. Ce au în comun cele două

În anii 90, Thalia era una dintre cele mai îndrăgite actrițe și cântărețe din întreaga lumea. Ea a făcut furori cu rolurile sale din telenovele precum „Marimar”, „María Mercedes” sau „Rosalinda” și de-a lungul anilor a lansat și mai multe melodii. Însă, acum, la cei 50 de ani ai săi vedeta a dezvăluit că una dintre cele mai mari influențe asupra carierei sale a avut-o nimeni alta decât de marea campioană, Nadia Comăneci.

Thalia, mesaj emoționant pentru Nadia Comăneci

Îndrăgita artistă latino a publicat pe contul ei de Instagram un clip emoționant în care își manifestă aprecierea față de Nadia Comăneci. Ea a dezvăluit că „Zeița de la Montreal” a fost una dintre cele care i-a influențat cariera și că a fost un adevărat fan al gimnastei.

Vedeta a povestit că încă de pe vremea când era copil avea postere cu aceasta în cameră și era la curent cu fiecare interviu al marii gimnaste. Thalia a mai spus datorită că disciplinei și muncii sale, Nadia a influențat-o să dea tot ce are mai bun din ea și să își urmeze visul de a deveni cântăreață.

Solista a mai adăugat că a simțit să-i transmită public acest mesaj Nadiei Comăneci, după ce a observat că gimnasta i-a apreciat câteva imagini postate pe Instagram. Cântăreața latino a recunoscut că a fost copleșită de fericire după acest mic gest al campioanei și a hotărât să-i spună ce simte pentru ea, potrivit Click.ro.

,,Dragilor, vreau să vă povestesc ceva ce am realizat aseară și mi-a venit să strig de fericire. De când eram copil am fost o mare fană a Nadiei Comâneci și pentru mine ea a constituit o influență majoră în viața mea. Aveam afișe cu ea la mine în cameră, îi puneam fotografiile pe coperțile caietelor, nu ratam niciun interviu cu ea în presă, din vremea când câștiga toate acele medalii și celebra notă de 10, nota perfectă pentru reprezentațiile ei impecabile, toate acestea s-au transformat pentru mine într-un reper, iar ea a devenit omul care m-a inspirat de-a lungul timpului”, a spus Thalia.

„Ieri am realizat că mi-a dat like la aparițiile din câteva publicații și am realizat că am ajuns într-un cerc complet, de la fetița visătoare care visa la fetița campioană. Nadia te iubesc, însemni atât de mult pentru mine, îți mulțumesc pentru tot”, a mai adăugat aceasta.

Cum a reacționat Nadia Comăneci la mesajul primit din partea Thaliei

Lucrurile nu s-au oprit aici și așa cum era de așteptat, mesajul Thaliei a ajuns la idolulul ei din compilărie. Nadia Comăneci a văzut clip-ul și a reacționat imediat.

Campioana României a postat mesajul chiar pe contul ei de Instagram și i-a mulțumit Thaliei pentru cuvintele frumoase, spre bucuria cânăreței latino. ,,Dragă Thalia, îți mulțumesc pentru acest mesaj superb. Felicitări pentru fabuloasa ta carieră. Îți transmit îmbrățișări ție și familiei tale. Sper să ne vedem în curând.", a scris Nadia Comăneci în dreptul clipului.

Nicole Kidman și-a exprimat admirația pentru Nadia Comăneci

Thalia nu este singura vedetă internațională care și-a exprimat admirația față de Nadia Comăneci, de-a lungul timpului. Anul trecut, ea a intrat într-o conversație video cu Nicole Kidman, în care celebra actriță i-a mărturisit că atât ea, cât și fiicele ei sunt mari fani.

„Fiicele mele fac gimnastică, aşa că sunt emoţionată să vorbesc cu tine. Sunt o mare fană a ta”. „Îmi plac sporturile, dar în mod special gimnastica şi acum, privindu-mi copiii învățând să facă asta, realizez că eu n-aş fi putut s-o fac niciodată”, a spus actrița australiană.

Nadia Comăneci, acum în vârstă de 60 de ani, este cea mai de succes gimnastă a României și a intrat în istorie ca prima gimnastă din lume care a luat o notă de 10. Evenimentul a avut loc la Jocurile Olimpice de Vară din 1976 de la Montreal, Québec, pe vremea când Nadia avea doar 14 ani.

Între timp, după retragerea din activitate, Nadia s-a mutat în Statele Unite ale Americii, alături de soțul ei, Bart Conner.

