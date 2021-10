Nadia Comăneci, imagine rară cu mama ei. Cum arată femeia care i-a dat viață

Fosta mare gimnastă a publicat o fotografie rară cu mama acesteia, la vârsta de 80 de ani. Femeia care i-a dat viață se menține în formă și face sport de fiecare dată când poate.

Nadia Comăneci, imagineea rară în care apare alături de mama ei, la 80 de ani. Cum s-au pozat cele două

Nadia Comăneci a împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare o fotografie alături de mama ei, cu care a emoționat pe toată lumea. Doamna Ștefania, mama Nadiei Comăneci, se menține foarte bine în formă și le-a dat tuturor o lecție despre cum să trăiești sănătos chiar și la 80 de ani.

Marea gimnastă nu împărtășește atât de des fotografii cu mama ei, fiind o prezență foarte discretă de-a lungul timpului. Însă de această dată, Nadia a ținut să le arate tuturor cât de bine se menține în formă mama ei.

Nadia a atașat și o descriere imaginii pe care publicat-o în mediul online, chiar pe contul personal de Instagram. „Mom and me on the balance beam… she is 80 and counting (Eu și mama mea, pe bârnă. Ea are 80 de ani și ceva”, a fost mesajul scris de Nadia Comăneci în secțiunea de descriere a fotografiei de pe Instagram, acolo unde este urmărită de foarte multe persoane.

Prietenii virtuali ai celebrei vedete din lumea sportului au ținut să-i transmită și ei câteva gânduri în secțiunea de comentarii. „Așa mamă, așa fiică, amândouă foarte frumoase”, „Cât de frumoasă este mama ta”, „Wow, se menține în formă”, au fost câteva dintre comentariile apreciative pe care ea le-a primit de la fani.

Nadia Comăneci rămâne în istorie ca prima gimnastă din lume care a primit o notă ce pe atunci nici măcar nu exista, un 10 perfect, în concursul olimpic de gimnastică de la Montreal. Supranumită “Zeița de la Montreal” a obținut de-a lungul carierei cinci medalii olimpice de aur, devenind și primul sportiv roman care apare în International Gymnastics Hall of Fame.

Nadia s-a născut în Onești, iar numele său vine de la actrița unui film, Nadejda, care înseamnă speranță. Pe atunci, ea nici nu visa că va ajunge atât de departe. Primul concurs la care a participat a fost 1970, un concurs la nivel national în care și-a reprezentat orașul.

Primul success răsunător pentru Nadia a fost în 1975. Pe atunci, la vârsta de 13 ani, mica gimnastă a câștigat 3 medalii de aur și una de argint în Norvegia, la Campionatele Europene. Un an mai târziu, frumoasa gimnastă care muncea din greu pentru a fi cea mai bună, a obținut zecele perfect la Jocurile Olimpice de Vară, organizate la Montreal, Quebec.

Nadia Comăneci, imagine rară din copilărie

Blondă, cu 2 codiție și pampoane, în uniforma de grădiniță specifică vremii, Nadia Comăneci a demonstat că în 1965 era o fetiță adorabilă, dar cu o privire profundă. Fanii au complimentat-o și au constatat că în imagine sportiva părea că deja începuse să se gândească la viitor.

Celebra sportivă este activă pe rețelele sociale, postând imagini atât din prezent, cât și din trecut. Sportiva își amintește cu drag de clipele în care făcea istorie la competițiile de gimnastică.

„Fetița care mi-a fascinat copilaria, fetița pe care mai târziu am îndrăgit-o, adorat-o si iubit-o și pe care o port in inima de atunci pana astăzi și mereu”, „Când o să cresc o să devin o legendă”, „Adorabilă”, „Onești”, „Pare că deja aveai planuri”, sunt câteva dintre comentariile pe care le-a primit Nadia Comăneci pe Instagram.

