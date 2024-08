Cezar Ouatu și-a cerut iubita în căsătorie într-un cadru de vis. Raluca Jurca este pregătită să facă pasul cel mare alături de artist.

Cezar Ouatu și Raluca Jurca sunt împreună de aproximativ patru ani. Încă de la începutul relației au fost foarte deschiși pe rețelele de socializare, iar declarațiile lor de dragoste au stârnit o sumedenie de reacții.

În ciuda diferenței de vârstă de 19 ani, Cezar și Raluca sunt pregătiți să facă pasul cel mare.

Cezar Ouatu și-a cerut în căsătorie iubita. Cum arată tânăra care i-a cucerit inima artistului

Contratenorul a făcut totul public pe contul său de Instagram. Atât Cezar, cât și Raluca sunt transparenți cu urmăritorii lor încă din 2020, când și-au oficializat relația.

„Ești omul ce mă fericește”, i-a transmis Cezar iubitei lui printr-un mesaj pe Instagram. Tot acolo și-a descris relația ca fiind o „iubire de basm”.

Nici Raluca nu a rămas indiferent declarațiilor contratenorului. Tânăra i-a răspuns: „Te iubesc ENORM.”

După o poveste de dragoste incredibilă timp de patru ani, Cezar a pregătit o vacanță de neuitat pentru iubita sa. Cei doi au plecat în Laguna Albastră, iar contratenorul a cerut-o pe Raluca în căsătorie. Tânăra a acceptat din toată inima și au împărtășit cu toată lumea vestea cea bună.

Cezar a ales un inel de logodnă cu diamant și a pus marea întrebare într-un cadru de vis.

„I asked: NO 😎?

She said: YES ♾️

Emoții, lacrimi de fericire, iubire, voce tremurândă, un scenariu improvizat, o locație și reacția oamenilor din jur din Laguna Albastră demne de Oscar (total neregizat, extrem de natural și super emoționant)!!!

Dedicare, înțelegere, iubire și respect!

Dumnezeu ne iubește”, a scris celebrul artist pe rețelele de socializare.

Aprecierile și felicitările n-au venit doar de la cei care au surprins momentul pe viu, ci și de la fanii artistului. Reacția lor i-a bucurat pe îndrăgostiți.

Raluca Jurca este răsfățata logodnicului său. Tânăra și-a serbat de curând ziua de naștere, iar artistul i-a făcut cadou o mașină. Cadoul, însoțit de baloane colorate, a încântat-o pe Raluca.

„La mulți ani iubirea mea 💌

Să-mi fii sănătoasă și fericită că iubită ești 😎”, a fost mesajul postat de Cezar Ouatu cu ocazia anversării de 25 de ani a iubitei sale.

Cei doi sunt foarte atenți la nevoile partenerului și întotdeauna par să își facă cadourile perfecte. Iubirea lor este celebrată și în online, unde fanii le urmăresc fiecare pas și le apreciază relația.