Cheslie Kryst, Miss America, a murit după ce s-a aruncat de la etajul 29 al unei clădiri din New York. Ultima fotografie a vedetei

Cheslie Kryst a lăsat în lacrimi o lume întreagă după ce s-a aruncat de la fereastra unui apartment de la etajul 29 al clădirii Orion din New York. Celebra brunetă fusese văzută ultima oară la balconul unui apartament de la etajul 29.

Cheslie a devenit celebră după ce în 2019 a câștigat Miss SUA, reprezentând statul Carolina de Nord. Înainte de cariera sa din lumea modei, Cheslie a fost judecătoare și își practica meseria în Carolina de Sud și Carolina de Nord.

Cheslie Kryst a murit la vârsta de 30 ani

În prezent, ea avea jobul de correspondent pentru emisiunea Extra și a fost nominalizată de două roi la premiile Emmy pentru munca sa. În câteva interviuri recente, Cheslie chiar vorbise despre importanța sănătății mentale.

Citește și: Designerul Thierry Mugler a murit la vârsta de 73 ani. Ce avere a lăsat în urmă

Toți au rămas surprinși de gestul femeii în vârstă de 30 de ani, lăsând în urmă milioane de fani îndurerați și familia în lacrimi. Cheslie Kryst avea un apartament în clădirea de lux la etajul 9 din centrul orașului Manhattan. Clădirea Orion are 60 de etaje.

Trupul ei neînsuflețit a fost găsit la 07.15 dimineața, pe trotuarul acoperit de zăpadă. Cu doar câteva ore înainte de a recurge la gestul necugetat, Cheslie a postat pe contul ei de Instagram o fotografie cu ea îmbrăcată într-o bluză neagră, pe umeri, cu un machiaj fără cusur, iar la descrierea fotografiei a adăugat un mesaj cu subînțeles.

Te-ar putea interesa și: Decizie radicală a familiei lui Michael Schumacher

“Fie ca ziua asta să vă aducă pace și liniște”, a scris Kryst pe contul ei de Instagram.

După ce vestea morții ei a făcut înconjurul lumii, numeroși urmăritori și alte vedete au adăugat comentarii la fotografia ei, exprimându-și regretul pentru pierderea ei.

“There are no words. Your light will continue to shine. ✨💔” (Nu existe cuvinte să descriu așa ceva. Lumina ta va continua să strălucească)

“May you Rest In Peace Queen 🙏🏽” (Să te odihnești în pace, regină)

“Cheslie, we will NEVER forget you. We are better off for knowing you. May your soul rest in perfect peace 😢” (Cheslie, nu te vom uita niciodată. Am devenit mai buni după ce te-am cunoscut pe tine. Fie ca sufletul tău să se odihnescă în pace)

“I need to say once more… you were the brightest light. My heart can’t comprehend this and just need to say you are so incredibly loved💔” (Trebuie să spun asta încă o dată…ai fost cea mai strălucitoare lumina. Inima mea nu poate înțelege asta și trebuie să spun că ești incredibil de iubită)

Echipajele de poliție care au sosit la fața locului au găsit în apartamentul frumosului model un bilet pe care a scris că vrea să îi lase totul mamei sale. Cu toate acestea, ea nu și-a explicat gestul, potrivit Daily Mail.

“Nu era doar frumoasă, dar era și deșteaptă. A fost avocat. Avea o viață pe care oricine ar fi fost gelos. E atât de trist”, a spus un reprezentant al poliției.

Viața lui Cheslie Kryst

Cheslie Kryst s-a născut în Michigan într-o familie polonezo-americană, în care mama ei câștigase și ea un concurs de frumusețe în 2002 ca Miss Carolina de Nord. Cheslie a absolvit facultatea din Carolina de Sud.

Citește și: Meat Loaf a murit la vârsta de 74 ani. Cântărețul, pe numele său real, Michael Lee Aday s-a stins din viață lângă soția lui

După ce a luat examenul de barou, ea a lucrat ca avot asociat timp de 2 ani, din 2017 în 2019, într-o firmă. Frumoasa brunetă a inspirat o lume întreagă cu frumusețea și modestia ei. De mai multe ori Cheslie a pus accent pe faptul că fotografiile pe care toți pe postăm pe rețelele de socializare sunt doar de fațadă și că mulți se ascund, în ciuda aparențelor.

“Mă străduiesc foarte mult pentru a reuși să îmi mențin sănătatea mentală și cel mai important lucru pe care l-am făcut a fost să vorbesc cu un terapeut. E foarte ușor să vorbesc cu ea, îmi oferă strategii, în special atunci când sunt tristă, fericită sau am o lună extrem de plină”, scria pe Instagram tânăra în urmă cu puțin timp.

Familia ei a postat, de asemenea, un mesaj pe rețelele de socializare în care anunța că au pierdut o femeie importantă din viața lor.

În AntenaPLAY ai primele episoade din noul sezon Adela ▶ Dă PLAY și vezi cum continuă povestea ta preferată