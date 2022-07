Cine e și cum arată soția lui Adrian Mititelu. Cum au fost surprinși cei doi, după ce bărbatul a fost eliberat din închisoare

Ileana l-a întâmpinat cu brațele deschise pe Adrian Mititelul Jr la întoarcerea sa acasă. Cei doi s-au fotografiat pe holurile unui bloc, iar soția milionarului a urcat imaginile în social media.

În urmă cu un an și 8 luni, tot ea îi stătea alături când patronul U Craiova 1948 era ridicat de polițiști. Atunci, femeia plângea și țipa să îi fie lăsat soțul în pace.

”E nevinovat. De ce l-a luat? E nevinovat. Nuu! De ce, dacă e nevinovat?! De ce, ce a făcut?!”, a spus Ileana Mititelu, în timp ce soțul său era ajutat de agenți să intre în mașină.

Cum s-au pozat Adrian Mititelu și soția Ileana

Îmbrăcată într-o pereche de colanți negri, pantofi cu toc și cămașă cu imprimeu animal print, Ileana Mititelu privește zâmbind spre obiectivul de fotografiat. În stânga ei stă soțul său, patronul U Craiova 1948, care poartă blugi, o cămașă în carouri și stă drept.

Adrian Mititelu a slăbit mult în ultima vreme și acest lucru este mai vizibil ca niciodată. Acesta se află în libertatea după ce a stat închis 1 an și 8 luni și speră să nu se mai întoarcă după gratii.

Și fiul lor, Adrian Junior, s-a pozat cu patronul U Craiova și a notat: ”Împreună din nou! De data asta mult mai puternici.”

Primele declarații ale lui Adrian Mititelu după ce a fost eliberat

Adrian Mititelu a fost eliberat din închisoare, conform unei hotărâri definitive a Curţii de Apel din Craiova, pronunţată miercuri, 6 iulie. După ce a fost eliberat din penitenciar, acesta a făcut și câteva declarații.

”Cum să fie? Ca şi pentru ceilalţi deţinuţi. Au fost 20 de luni, nu uşoare. Încă o dată vreau să vă comunic că am făcut un mandat nevinovat complet şi nu mă refer acum la faptul că am ieşit acum datorită unui viciu administrativ, dar pe fond nu am făcut nicio faptă penală. Dar asta a fost, am făcut-o şi pe asta.

Probabil că toţi ceilalţi vor beneficia de aceste prevederi, de neconstituţionalitate a legii, articolul 155, aliniatul 1, din codul penal.Prea multe nu se discută despre treaba asta. Eu pot să vă spun că simt că s-a făcut dreptate, chiar dacă acum, chiar dacă acum am ieşit pe o chestiune de legalitate, nu are legătură cu vinovăţia sau nevinovăţia, însă vă dau cuvântul de onoare că nu am făcut nicio faptă penală şi am stat 20 de luni nevinovat", a spus Adrian Mititelu.

El a adăugat va merge să-și caute dreptatea la CEDO.

"Nu ştiu care e primul lucru pe care o să-l fac, mai multe. Mi-au lipsit familia, apropiaţii. Să ştiţi că, după sănătate, libertatea este foarte preţioasă şi nu poţi să o estimezi decât în momentul când nu o mai ai.”, a mai afirmat Adrian Mititelu.

