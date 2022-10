Cine este bărbatul cu care Laura Codruța Kovesi s-a căsătorit: „A fost o relație discretă”

Ea are numai cuvinte de laudă la adresa soțului ei, despre care spune că „este un om extraordinar, foarte înțelegător”.

Laura Codruța Kovesi s-a căsătorit acum câțiva ani, cu un român. Cum se înțeleg cei doi

Laura Codruța Kovesi, în vârstă de 49 de ani, a povestit, într-un interviu pentru publicația Spotmedia, că este căsătorită cu un român și că pasul cel mare l-a făcut imediat după ce a plecat la Luxemburg, acolo unde se află sediul central al Parchetului European, îndeplinind funcția de procuror-șef.

Fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție (DNA) neagă faptul că s-a măritat cu fostul ei ofițer de la Serviciul de Protecție și Pază (SPP) și că ea și partenerul ei se amuză pe seama acestor zvonuri.

„M-am căsătorit acum câțiva ani. Imediat după ce am preluat mandatul la Luxemburg. Este român, prietenul meu pe care l-am avut în România, a lucrat în privat, a fost o relație discretă, este un om extraordinar.

Câteodată mă amuz că citesc în presă că sunt măritată cu fostul ofițer SPP. Nu este adevărat, ne amuzăm împreună pe subiectul ăsta. A fost o chestiune personală, a fost o relație destul de lungă și asta e”, a declarat fosta șefă a DNA, pentru sursa menționată anterior.

Șefa Parchetului European recunoaște că nu a fost niciodată singură, iar asta pentru că a avut alături prietenii apropiați și familia.

„N-am fost niciodată singură. Tot timpul am avut prieteni, familia lângă mine. Legea îmi oferă această posibilitate și soțul meu este un om extraordinar și foarte înțelegător”, a mai spus Kovesi.

Laura Codruța Kovesi a fost, timp de șase ani, procurorul general al României între anii 2006-2012. Apoi, a devenit o persoană foarte cunoscută în România, în perioada 2013-2018, când a fost procurorul-șef al DNA.

În acest moment, Kovesi are un mandat de șapte ani la Parchetul General din Luxemburg, având funcția de procuror-șef din 2019.

Cum își petrece Laura Codruța Kovesi timpul liber și ce spunea înainte despre căsătorie

Fosta jucătoare de baschet și-a dedicat toată atenția funcției pe care a deținut-o de-a lungul anilor. Pentru că nu are copii, spune ea, are mai mult timp liber pentru a se concentra asupra carierei.

Într-un interviu pentru Elle România, fosta șefă DNA recunoștea cât de important e planul profesional pentru ea.

„Un avantaj, daca pot sa-i spun asa (fiindca este, in acelasi timp, un dezavantaj in viata personala), este ca nu am copii, nu am sot. Si atunci, foarte multe din problemele curente pe care le are o mama si o sotie, eu nu le am, ceea ce-mi confera mai mult timp pentru serviciu.

Deci n-as putea sa spun ca este un echilibru, dar cred ca in acest moment ocup o pozitie foarte importanta si toata energia pe care o am trebuie sa o indrept si sa o folosesc pentru a-mi indeplini atributiile.

Pentru mine, acum, cariera este mult mai importanta decat viata personala. Sunt foarte multi oameni care depind de mine, este o institutie care evolueaza sau involueaza in functie de deciziile pe care le iau, si asta e prioritatea mea.

Sigur ca sunt momente, cum este duminica, in care iti doresti sa ai familie, sa ai copii, sa fii intr-un alt mediu. Dar de fiecare data ma gandesc ca acum am o misiune de indeplinit si asta este mult mai important”, spunea ea în 2017.

Mai mult, pentru ea era o aventură să iasă în spațiul public. Ca orice alt om, și ea face sport, se duce la mall și face piața.

„Cateodata e o aventura sa ies in public, dar imi place sa-mi traiesc viata cat mai normal si cat mai obisnuit. Ce fac eu aici e doar un job, nu e viata mea. Viata mea e alta… Ma duc la sala, fac sport aproape zilnic, intr-o sala publica, unde are acces oricine, ma duc la cinema, ma duc la mall, ma duc la piata, ma plimb pe strada, ma plimb prin parc, deci fac ceea ce face orice cetatean din Bucuresti.

Dar am si mici privilegii. Daca, de exemplu, ma duc la piata si vanzatorul ma recunoaste, vad ca-mi alege merele si zice „felicitari pentru ceea ce faceti, v-am ales mere mai frumoase. Cand merg in parc, se opreste lumea si ma intreaba: Sunteti doamna Kovesi? Parca semanati!.

Unii vor poze, unii ma intreaba ceva, unii ma felicita pentru ceea ce facem. Deci e destul de greu sa spun ca ma duc sa ma plimb, sa ma linistesc, sa fiu eu cu gandurile mele. Dar am prieteni cu care ma vad, cu care fac lucruri pe care orice persoana de varsta mea le face”, a mai afirmat Kovesi pentru sursa menționată.

