Cine este Cătălin Gheorghe, din noul serial al Ruxandrei Ion, Inimă sub acoperire: „Este un actor foarte versatil”

Actorul Cătălin Gheorghe îl va interpreta pe Mircea Barbu în nou serial al Ruxandrei Ion, Inimă sub acoperire, care va avea premiera la Antena 1 și în AntenaPLAY. Află mai multe despre actor în articolul de mai jos.

Cătălin Gheorghe nu este un nume nou pentru iubitorii de teatru sau pentru telespectatori. Actorul are un parcurs artistic deosebit, fiind prezent pe scena teatrelor, dar și pe micile și marile ecrane în diferite producții cinematografice.

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Cine este Cătălin Gheorghe

Cătălin Gheorghe a terminat actoria la școala de teatru InLight și a urmat un program de master în interpretare actoricească la Universitatea Hyperion din București. A continuat drumul artistic în teatru, film și televiziune.

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De-a lungul timpului, a interpretat personaje precum Ivan, în The Party, Smirnov, în Ursul, și Mica, în Trilogia belgrădeană. În 2022, a dat viață personajului titular din Kcezyow (Woyzeck), iar în 2024 l-a interpretat pe Hamlet în spectacolul Grand Hotel Denmark, ambele producții fiind realizate de compania UnfortunateThespians.

În film, portofoliul său include Crai nou (2021), în rolul lui Erwin, Dampyr (2022), în rolul Milos, și scurtmetrajul Der Verlorene Sohn (2020).

A participat, de asemenea, la serialul internațional Django, în rolul barmanului de la Lotus Bunkhouse, iar telespectatorii l-au putut urmări şi în serialul original Iubire cu parfum de lavandă, de la Antena 1.

În cadrul unui interviu pentru a1.ro, Cătălin mărturisea că diferența resimțită de el între scena teatrului și serial este că: „Aștepți foarte mult. La teatru ai intrat și nu te mai oprește nimeni.”

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Cătălin Gheorghe, din nou într-un serial marca Ruxandra Ion

Cătălin Gheorghe a colaborat pentru prima dată cu Ruxandra Ion în serialul Iubire cu parfum de lavandă, difuzat pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Telespectatorii l-au îndrăgit din prima clipă, iar povestea sa merge mai departe și în Destine cu parfum de lavandă. Cătălin Gheorghe l-a interpretat pe Traian Bălan, pădurarul satului Podișor.

„Ce îmi place cel mai mult la Traian este bunătatea lui, chiar dacă nu o arată mereu. Îmi place cum știe să fie echilibrat, să lase de la el când e nevoie, dar și să rămână ferm atunci când contează cu adevărat”, spunea ea despre personajul din Iubire cu parfum de lavandă.

Ruxandra Ion a fost impresionată de seriozitatea, dorința de muncă și disciplina actorului încă de la prima colaborare.

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„Cu Cătălin am lucrat prima oară în «Iubire cu parfum de lavandă» și m-au impresionat încă de atunci seriozitatea, disciplina și pofta lui extraordinară de muncă. Este un actor foarte versatil, care poate spune enorm doar dintr-o privire și care caută permanent să înțeleagă personajul dincolo de ceea ce se vede la suprafață”, a spus Ruxandra Ion despre colaborarea cu actorul Cătălin Gheorghe.

Cât despre noul său rol în serialul Inimă sub acoperire, Cătălin l-a luat foarte în serios încă de la început. Deși mărturisește că nu are prea multe în comun cu personajul pe care îl ineterpretează în serialul Inimă sub acoperire, Cătălin afirmă că înțelege pe deplin relația pe care Mircea Barbu o are cu fiica sa (Ilinca, interpretată de Maria Țăpușă), actorul fiind la rândul său tată: „Doar iubirea asta foarte mare pentru fiica lui. Și eu sunt tată și înțeleg extrem de bine ce înseamnă asta.”

Actorul a explicat și faptul că personajul său nu este un antagonist clasic, având o latură sensibilă: „Mircea este un magnat imobiliar puternic și un tată singur, care își iubește foarte mult copilul. Nu este un antagonist clasic motivat doar de răutate. Minte bine, negociază bine, dar îl vezi și uman din când în când prin gesturi mici, sensibile față de fata lui.”

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Această nouă ipostază, deși departe de zona de confort a actorului, a reprezentat un proces migălos pe care Cătălin l-a realizat cu măiestrie.

„Cătălin s-a apropiat de personajul lui cu multă răbdare și a reușit să ducă un antagonist care putea rămâne într-o tipologie clasică într-o zonă mult mai profundă, dându-i nuanțe, emoții și trăiri la care poate nu te-ai aștepta. Sunt convinsă că telespectatorii vor avea multe surprize urmărindu-l!” a mai declarat Ruxandra Ion.

Astfel că, în curând Cătălin Gheorghe, alături de o distribuție deosebită, va aduce o nouă poveste marca Ruxandra Ion în casele românilor la Antena 1 și în AntenaPLAY.