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Maria Ţăpuşă, protagonistă în noul serial original Inimă sub acoperire, de la Antena 1

Maria Țăpușă o va interpreta pe Ilinca, o tânără care își găsește refugiul în artă, în fața unei lupte dificile.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 15 Octombrie 2026, 10:40 | Actualizat Joi, 15 Octombrie 2026, 10:40
Maria Ţăpuşă se alătură distribuției serialului original Inimă sub acoperire, de la Antena 1, în calitate de protagonistă | Antena 1
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Maria Ţăpuşă se alătură distribuției serialului original Inimă sub acoperire, de la Antena 1, în calitate de protagonistă. Actriță şi model, Maria o va aduce în fața telespectatorilor pe Ilinca, o tânără de doar 21 de ani a cărei viață este marcată de o afecțiune cardiacă severă. Sensibilă, pasionată de artă și obișnuită să trăiască sub presiunea unei realități medicale complicate, Ilinca încearcă să-și găsească propriul drum, într-o poveste în care drama, acțiunea, iubirea, secretele şi răzbunarea se întâlnesc într-un univers în care nimeni nu este exact cine pare.

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Maria Ţăpuşă, protagonistă în noul serial original Inimă sub acoperire, de la Antena 1

Originară din Constanța, Maria Țăpușă și-a descoperit pasiunea pentru actorie încă din adolescență. Pe perioada liceului a făcut parte din trupa de teatru coordonată de Tiberiu Roşu, talentul său fiind remarcat şi premiat în cadrul competițiilor de profil. În paralel cu actoria, Maria a început să lucreze ca model la vârsta de 14 ani, colaborând cu branduri mari din România şi din Europa. Publicul larg a cunoscut-o prin rolurile din serialele Lasă-mă, îmi place! Camera 609, unde a interpretat-o pe Mara Georgescu și Iubire cu parfum de lavandă, în care a dat viață Ioanei, fiica preotului din sat.

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În Inimă sub acoperire, Maria Țăpușă o interpretează pe Ilinca, o tânără de doar 21 de ani, diagnosticată cu o boală cardiacă severă, care îi influențează fiecare decizie şi care a adus-o în iminenta nevoie a unui transplant de inimă. Fiica unuia dintre cei mai discutați oameni de afaceri ai momentului, Ilinca primeşte o nouă şansă la viață, care vine la pachet cu o poveste care leagă destinele personajelor într-un mod neașteptat.

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„Ilinca are 21 de ani și suferă de o afecțiune gravă la inimă care îi complică destul de mult viața. Lucruri care pentru noi sunt absolut normale și la care nici nu ne gândim, pentru ea pot fi adevărate provocări. E o fată sensibilă, uneori naivă și foarte pasionată de artă. Își găsește refugiul în pictură, e felul ei de a se exprima și de a transmite emoții pe care poate nu reușește mereu să le pună în cuvinte”, dezvăluie Maria. De altfel, talentul la desen şi pictură este unul dintre lucururile pe care le are în comun cu personajul său.

Mai mult, actrița dezvăluie: „Pentru mine, să fii protagonistă la o vârstă atât de fragedă înseamnă, în primul rând, o responsabilitate mai mare, dar și o oportunitate de care mă bucur foarte mult. Încerc să nu pun prea multă presiune pe mine din cauza asta, ci să mă concentrez pe ceea ce am de făcut și să dau tot ce pot. Cred că e important să rămân deschisă, să ascult și să învăț de la oamenii cu care lucrez şi cărora le sunt foarte recunoscătoare. Până la urmă, indiferent de cât de mare e rolul, simt că mai am foarte multe de descoperit și mă bucur că am ocazia să fac asta prin fiecare proiect”.

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Despre colaborarea cu Maria, Ruxandra Ion, creatoarea serialului original dezvăluie: „Maria e deja la al treilea proiect alături de noi. Am avut bucuria să o văd crescând, de la un rol la altul şi transformându-se într-o actriță tot mai sigură și mai puternică. Are un talent extraordinar și aduce fiecărui personaj o sensibilitate și o energie care îi poartă amprenta. Ilinca Barbu este un personaj fragil, dar și foarte curajos, iar Maria știe să treacă firesc de la vulnerabilitate la forță și să transmită emoții complicate fără să le explice. Tocmai de aceea am avut încredere că poate duce acest rol. Iar când am văzut-o împreună cu Edi, în rolurile celor doi protagoniști, am știut că ne-am găsit cuplul! Cei doi au o chimie extraordinară și sper din tot sufletul să ajungă la inimile spectatorilor.”

La rândul ei, Iulia Rugină, regizor-coordonator al proiectului spune: „Maria e o explozie de prospețime, energie și tinerețe la fiecare întâlnire pe platou. Pe lângă un instinct natural, care o ghidează firesc prin secvență, e foarte analitică, genul de actor care trebuie să înțeleagă și să creadă ca apoi să simtă și să se lase cu totul în emoție. Și e enorm de multă emoție în jurul acestui personaj.”

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Dezvoltat încă din primăvara 2025 şi intrat în producție la începutul lui 2026, serialul original Inimă sub acoperire îi va purta pe telespectatori într-o lume a identităților ascunse, a jocurilor de putere şi a secretelor care schimbă destine, toate împletite în jurul unei poveşti de iubire unice. În inima acțiunii se află în permanență un agent sub acoperire, care primeşte o misiune extrem de importantă. După un incendiu devastator, acesta îşi asumă o identitate nouă şi pătrunde astfel în una dintre cele mai influente şi corupte familii din domeniul imobiliar, cu scopul de a devoala legături criminale, activități ilegale, spălare de bani, acte de corupție la nivel înalt şi o posibilă conexiune cu o rețea teroristă internațională. Însă cea mai mare provocare nu va fi misiunea pe care o are de îndeplinit. Va fi iubirea!

maria țăpușă în rolul ilincăi din serialul inimă sub acoperire
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Mai multe detalii despre distribuție, poveste, personaje și premiera serialului vor fi anunțate în perioada următoare.

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