Interviu cu Maria Țăpușă. Actrița din Iubire cu parfum de lavandă vorbește despre cea mai emoționantă scenă de până acum

Maria Țăpușă vorbește în exclusivitate pentru a1.ro despre rolul pe care îl interpretează în serialul Iubire cu parfum de lavandă. Iată ce spune despre asemănările cu personajul său, Ioana.

Maria Ţăpuşă, cunoscută publicului pentru rolul interpretat în comedia romantică Lasă-mă, îmi place! Camera 609, dar și pentru cariera în modelling, cucerește publicul și în serialul semnat de Ruxandra Ion, Iubire cu parfum de lavandă.

Maria Țăpușă, dezvăluiri de pe platourile de filmare de la Iubire cu parfum de lavanadă

Maria interpretează rolul Ioanei, o adolescentă muncitoare, fiica preotului din sat. În ciuda regulilor stricte după care trăiește, adolescenta se îndrăgostește de băiatul rebel din sat, Rocky. Această dualitate oferă multă profunzime personajului interpretat de Maria Țăpușă.

Ce spune tânăra actriță despre legătura Ioanei cu Rocky

Maria Țăpușă simte sinceritatea dragostei Ioanei și reușește să transmită acest lucru mai departe de ecrane, către telespectatori.

„Bineînțeles că se raportează la el cu sufletul. E prima ei dragoste și toată lumea știe că prima dragoste are un loc acolo special în sufletul oricui. Chiar dacă mai simte sau nu ceva pentru el, nu dă uitării ce-a fost între ei și cred că e dispusă să-l ajute de-acum încolo. (...) Dar asta nu cred că înseamnă că-și mai dorește ceva neapărat.”

„Cred că s-a dedus din episoadele de la început până acum că Ioana este o persoană super sufletistă. (...) Nu l-ar fi lăsat, indiferent de ce i-ar fi făcut. (...) A stat pe gânduri, într-adevăr, dar în final i-a fost acolo alături”, a mai adăugat ea.

Ce consideră Maria Țăpușă că are în comun cu tânăra pe care o interpretează în serialul Iubire cu parfum de lavandă

Chiar dacă la prima vedere pare să nu fie vreo asemănare între cele două, este un lucru care le dă o forță incredibilă amâdurora, iar pe Maria o ajută să-și interpreteze rolul într-un mod autentic.

„Acum e foarte greu de zis. Cred că la început aș fi găsit mai multe lucruri, pentru că nu era acțiunea atât de complexă și nu trebuia să țin cont de atât de multe trăiri”, precizează Maria. „Probabil ce avem în comun este media de vârstă”, glumește ea.

„Ca trăsături de caracter cred că fix chestia de care am vorbit mai devreme. Fix iertarea asta și iubirea asta necondiționată”, răspunde ea. „Și mie mi-e ușor să trec peste mici inconveniențe și certuri și așa mai departe și nu durează mult supărarea la mine, deci cred că asta aș avea în comun cu ea, faptul că mi-e foarte ușor să iert oamenii.”

Ioana petrece foarte mult timp alături de Anda, protagonista serialului, iar ulterior află că sunt surori.

Cum a evoluat relația Mariei Țăpușă cu Michaela Prosan de la această întorsătură de situație

Tânăra actriță mărturisește că se înțeleau bine și înainte de a avea această legătură în serial. Însă, într-adevăr, timpul petrecut împreună le-a făcut să dezvolte o afinitate mare una pentru cealaltă și chiar au glume interne.

„Ne înțelegeam bine și înainte să aflăm că suntem surori în serial”, glumește Maria. „Dar, evident, pentru că am avut mai mult de filmat și am petrecut mai mult timp împreună pe platou, ne-am apropiat, am dezvoltat glumițele noastre. (...) Ne-am apropiat pentru că s-a creat contextul, deși și înainte ne înțelegeam foarte bine.”

Care a fost scena care a emoționat-o cel mai tare până acum

Viața Ioanei s-a complicat progresiv pe parcursul serialului, iar asta o pune uneori în dificultate pe Maria. Însă mărturisește că găsește un sprijin în colegi chiar și în cele mai dificile momente.

„E o scenă în care Ioana îl imploră pe tatăl ei să-i vorbească, nu s-o ierte, nu s-o înțeleagă, ci doar să îi vorbească și să-i răspundă. Și cred că aia a fost și cel mai greu de jucat, pentru că avea încărcătura emoțională respectivă, dar chiar s-a simțit greu din toate punctele de vedere”, dezvăluie tânăra actriță.

„Și cu text, și cu scenariu. M-a ajutat, evident, foarte mult domnul Claudiu [Istodor], care era acolo statuie”, își aduce Maria aminte zâmbind de la filmări.

Iubire cu parfum de lavandă, în fiecare vineri, la Antena 1

Telespectatorii pot urmări cele mai noi episoade din al dolea sezon Iubire cu parfum de lavandă în fiecare vineri, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY.