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Inimă sub acoperire, noul serial original semnat Ruxandra Ion, pentru Antena 1: o identitate ascunsă și o misiune periculoasă

Descoperă totul „Inimă sub acoperire”, cel mai nou serial original semnat de Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production pentru Antena 1.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 17 Septembrie 2026, 11:20 | Actualizat Joi, 17 Septembrie 2026, 11:26
Descoperă totul despre producția „Inimă sub acoperire” | Antena 1
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Un agent sub acoperire, o identitate care nu îi aparține şi o misiune complicată, în care adevărul trebuie descoperit cu orice preț. Dar ce se întâmplă atunci când, în mijlocul unei operațiuni extrem de periculoase apare iubirea?

Descoperă totul „Inimă sub acoperire”, cel mai nou serial original semnat de Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production pentru Antena 1

Inimă sub acoperire, cel mai nou serial original semnat de Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production pentru Antena 1 aduce în prim-plan o poveste impresionantă în care drama, acțiunea, iubirea, secretele şi răzbunarea se întâlnesc într-un univers în care nimeni nu este exact cine pare. Serialul va face parte din programul TV al Antenei 1.

Dezvoltat încă din 2025 şi intrat în producție la începutul lui 2026, serialul original Inimă sub acoperire îi va purta pe telespectatori într-o lume a identităților ascunse, a jocurilor de putere şi a secretelor care schimbă destine, toate împletite în jurul unei poveşti de iubire unice. În inima acțiunii se află în permanență un agent sub acoperire, care primeşte o misiune extrem de importantă. După un incendiu devastator, acesta îşi asumă o identitate nouă şi pătrunde astfel în una dintre cele mai influente şi corupte familii din domeniul imobiliar, cu scopul de a devoala legături criminale, activități ilegale, spălare de bani, acte de corupție la nivel înalt şi o posibilă conexiune cu o rețea teroristă internațională. Însă cea mai mare provocare nu va fi misiunea pe care o are de îndeplinit. Va fi iubirea!

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Imagine din serialul Inimă sub acoperire

Imagine din serialul Inimă sub acoperire

Într-o lume în care identitatea poate fi o armă, iar adevărul poate ajunge să coste vieți omeneşti, Inimă sub acoperire spune povestea unei iubiri care apare exact acolo unde nu ar fi trebuit să existe. Curaj, dreptate, iubire, răzbunare, secrete şi o identitate sub acoperire, acestea sunt doar o parte din ingredientele celui mai nou serial original Inimă sub acoperire.

Imagine din serialul Inimă sub acoperire

Imagine din serialul Inimă sub acoperire

„Inimă sub acoperire a fost și este o provocare din toate punctele de vedere. Chiar pot spune că este cel mai greu proiect la care am lucrat până acum, ceva ce nu am mai făcut: un serial original care combină drama cu elemente puternice de acţiune, totul ȋmpletit cu o poveste de dragoste interzisă. Inclusiv ȋn rolul principal avem un protagonist bărbat, un tânăr agent sub acoperire ȋn jurul căruia am construit o poveste cu multe personaje și secrete, în care fiecare revelație schimbă ceea ce spectatorul credea că știe. Este o lume în care aproape toţi ascund ceva, iar fiecare secret dezvăluit deschide ușa către un altul”, dezvăluie Ruxandra Ion, ȋn vreme ce echipa de scenariști coordonată de aceasta și Radu Grigore, Raluca Mănescu şi Oana Răsuceanu completează:

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Imagine din serialul Inimă sub acoperire

Imagine din serialul Inimă sub acoperire

La rândul lor, echipa de regizori coordonată de către Iulia Rugină, Federico Favino şi Nicolae Tănase declară: „La fiecare proiect ştim că vor apărea provocări noi, lucruri pe care nu le-am mai făcut. Aici, încă de la prima discuție ne-am dat seama că vor fi foarte multe, pentru că e un scenariu foarte dens şi complex, cu enorm de multe răsturnări de situație şi cu personaje foarte complexe. Iar asta este foarte ofertant pentru noi. Avem de-a face cu o poveste originală, în care construcția personajului se articulează pe mai multe planuri de acțiune, devenind o adevărată provocare regizorală. Este o poveste care lasă mereu loc pentru răsturnări de situație şi care ne lasă, de multe, chiar şi pe noi, cei de pe platou, cu respirația tăiată!”.

Imagine din serialul Inimă sub acoperire

Imagine din serialul Inimă sub acoperire

Iar o poveste atât de complexă avea nevoie de un cast pe măsură: „Pentru mine, Inimă sub acoperire a reprezentat o provocare foarte frumoasă: să găsesc actrițe și actori care nu doar să interpreteze niște personaje, ci să le dea profunzime, sensibilitate și adevăr. Am avut bucuria să lucrez cu niște oameni foarte talentați și cu o capacitate extraordinară de a găsi nuanțele personajelor. Cred că tocmai ceea ce se ascunde în spatele personajelor face acest serial atât de special. Sunt convinsă că publicul va avea multe surprize frumoase. Și vreau să-i mulțumesc Ruxandrei Ion pentru încredere. Îmi place foarte mult să lucrăm împreună și cred că, atunci când doi profesioniști sunt pe aceeași lungime de undă, castingul devine și mai frumos. A fost o bucurie să fac parte din povestea acestui proiect!”, dezvăluie, la rândul ei, Domnica Cîrciumaru, Casting Director.

imagine cu o inimă formată din așezarea unor blocuri si titlul serialului
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Mai multe detalii despre distribuție, poveste, personaje și premiera serialului vor fi anunțate în perioada următoare.

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