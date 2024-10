Cine este Cătălina, soția lui Daniel Onoriu. Cu ce se ocupă și de ce a plecat din țară în urmă cu 30 de ani

Daniel Onoriu s-a căsătorit în secret pentru a treia oară. Cătălina, soția fostului pilot de raliur, este o persoană discretă și rezervată. Puțini știu cu ce se ocupă aceasta și de ce a plecat din țară în urmă cu 30 de ani.

Daniel Onoriu este mai fericit ca niciodată de când și-a găsit fericirea și liniștea în brațele Cătălinei. Recent, fostul pilot a anunțat pe toată lumea că s-a căsătorit pentru a treia oară. Evenimentul a fost unul discret, unde au participat doar persoanele apropiate.

În ultima perioadă, Daniel Onoriu a fost extrem de discret în ceea ce privește viața personală. Acesta nu a oferit prea multe detalii despre planurile sale cu noua parteneră. Vestea că nu mai este un bărbat singur a luat pe toată lumea prin surprindere.

„Oficial mi-a venit nevasta din Belgia. Marți ne căsătorim, iar spre seară avem petrecerea noastră unde ne cântă lăutarii și vom sărbători cununia noastră! Suntem împreună de mai mult timp. Important e că eu și Cătălina suntem fericiți maxim și amândoi ne-am căutat o viață! Eu i-am spus exact așa: ‘Te-am căutat 46 de ani și în sfârșit te-am găsit’, exact asta mi-a spus și ea. Ne iubim maxim, ne respectăm maxim, iar familiile noastre sunt cu noi și noi cu ei!”, a scris fostul pilot pe rețelele sociale, în urmă cu puțin timp.

Cine este Cătălina, soția lui Daniel Onoriu. Cu ce se ocupă noua parteneră a fostului pilot

Se pare că Daniel Onoriu și soția lui, Cătălina, se cunoșteau din copilărie, însă drumurile lor s-au separat atunci când aceasta a luat decizia de a pleca în străinătate. Cei doi sunt împreună de aproximativ un an, iar relația lor este bazată pe iubire și respect.

Puțini știu faptul că soția fostului pilot a locuit în Belgia încă din anul 1990. Aceasta a decis să părăsească România pentru studii, urmând cursurile Facultății de Finanțe-Bănci. Peste hotare, soția lui Daniel Onoriu are o firmă de curățenie.

De asemenea, Cătălina este mai mare cu un an decât partenerul său de viață.

„Am plecat la studii, să fac Finanțe Bănci, am spus încă un an, încă un an, până astăzi, când Daniel a reușit să mă ia de acolo și m-am întors în țară”, a dezvăluit soția lui Daniel Onoriu la „Un show păcătos”.

Fostul pilot și actuala parteneră au avut o relație la distanță. Aceasta a revenit în țara natală chiar înainte cu 10 zile de nuntă. De asemenea, aceasta s-a decis să se mute cu Daniel Onoriu, lăsând în urmă viața din Belgia.

Mai mult, Cătălina a dezvăluit la „Un show păcătos” că își dorește să învețe de la soțul său despre domeniul imobiliarelor. Nu mulți știu faptul că Daniel Onoriu și-a vândut cele trei apartamente pe care le avea în București. În prezent, fostul pilot locuiește în Mogoșoaia.

Un lucru este cert, Daniel Onoriu radiază de fericire la brațul partenerei sale. Se pare că fostul pilot a trecut peste divorțul de Isabela Onoriu.