Cine este Estera Buble de la Asia Express 2021. Unde locuiește și cu ce se ocupă sora Lidiei

Dacă pe Lidia Buble o cunoaște o țară întreagă, de sora ei, Estera, se cunosc mult prea puține lucruri. Asia Express este prima ocazie a ei pentru a apărea la tv, iar frumusețea Esterei vorbește de la sine. Cele două seamănă foarte mult și au o relație foarte apropiată.

Cine este Estera Buble de la Asia Express 2021. În ce țară s-a mutat

Echipele din acest sezon sunt formate mai mult din membri de familie, iar combinația Lidia-Estera a fost concepută pe aceeași rețetă. Ambele fete au fost foarte curajoase pentru a accepta provocarea. Deși Lidia Buble a făcut furori cu piesele la radio, pe Estera nu o cunoaște prea multă lume.

Estera Buble de la Asia Express 2021 locuiește în altă țară, mai precis în Austria, unde își desfășoară și activitatea ca make-up artist. Estera Buble provine dintr-o familie cu 11 frați în total, cu tot cu ea și Lidia. Dar cu toate acestea, ea a ales să se mute din România și să-și facă o viață în Austria, unde trăiește alături de soțul acesteia și de cei doi băieți ai lor: Isaiah și Isaac.

„O viaţă am aşteptat o astfel de oportunitate… să pot să-mi spun povestea şi într-un alt context. Sunt extrem de competitivă, dar habar n-am cum am să fac faţă când adaug stresul şi epuizarea. Vin să câştig şi să-mi arăt că pot mai mult. Noi suntem 11 fraţi. Cât o echipă de fotbal:)… am ales-o însă pe Esty, pentru că împreună suntem Double Bubble Trouble”, a declarat Lidia.

Surorile Buble au toate calitățile să reușească să ajungă cât mai departe în această competiție, dat fiind faptul că se cunosc foarte bine. Fiind surori, cunoscându-și bine personalitățile una celeilalte, va fi cu siguranță un mare atuu în cadrul competiției.

Ba mai mult de atât, cele două seamănă foarte tare. Atât Lidia, cât și Estera, ambele fete au o condiție fizică destul de bună, lucru care le va fi util pe trasee.

„Plecăm în aventura vieții noastre. Planuri multe, sentimente amestecate și un mare DOR pe care o să-l am față de voi. Contul meu de instagram va fi administrat de altcineva până când am să mă întorc... evident câștigătoare. Double Bubble Trouble pornește pe Drumul Împăraților”, a spus și Estera Buble, înainte de plecare.

Cine sunt concurenții din Asia Express, sezonul 4

Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Lidia Bluble și sora ei, Estera, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital, sunt cele nouă perechi dornice de aventură și adrenalină. Drumul Împăraților trece prin Turcia, Georgia, Azerbaijan și continua cu două destinații surpriză. Telespectatorii și fanii reality-show-ului de la Antena 1 sunt în permanență ținuți la curent cu ce se întâmplă acolo atât pe TV, cât și în online, pe a1.ro, în secțiunea Jurnal de Asia și pe conturile de socializare ale emisiunii.